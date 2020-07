Hannover/Bremen

Wohnheime für Studierende haben derzeit deutlich mehr freie Zimmer als in den Vorjahren. Das ergab eine dpa-Umfrage unter mehreren Studentenwerken in Niedersachsen und Bremen. Demnach konnten viele Studierende aus dem Ausland wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise nicht zum Sommersemester nach Deutschland kommen. Ihre Zimmer sind nun leer.

Die Nachfrage nach Zimmern in Wohnheimen ist groß

So sind in Osnabrück 120 internationale Studierende betroffen. Deren Zimmer konnten zunächst nicht vermietet werden, wie eine Sprecherin des Studentenwerks mitteilte. Grundsätzlich ist die Nachfrage nach studentischem Wohnraum in Osnabrück groß. Jüngst standen 351 Frauen und Männer auf der Warteliste für ein Zimmer oder Appartement - bei zunächst 300 Plätzen. Ob alle Zimmer vermietet werden können, war unklar. Besonders in Zeiten von Corona wollten viele Studierende nicht in Wohngemeinschaften leben, so die Sprecherin.

Nach Angaben des Studentenwerks OstNiedersachsen ist der Bedarf nach Wohnraum in diesem Jahr geringer als in den Vorjahren. Als einen Grund nannte die Einrichtung die Umstellung auf das Abitur nach 13 Jahren (G9), wodurch es weniger Abiturienten und so auch weniger Studienanfänger gibt. Jüngst standen 200 Zimmer des Studentenwerks aufgrund der Corona-Krise leer. „Wir haben die Sorge, dass sich die Situation in den Wohnheimen noch viel weiter zuspitzen wird“, sagte die Sprecherin. Auch in Göttingen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Zimmer frei. Dem Studentenwerk zufolge gab es Ende Mai 181 freie Plätze in den Wohnheimen, ein Jahr zuvor waren es 18 freie Zimmer.

Das Studentenwerk Oldenburg verwies darauf, dass die Zimmer-Nachfrage im Sommer grundsätzlich geringer ist als zum Start des Wintersemesters. Allerdings sind auch dort die Folgen der Corona-Krise spürbar, denn im Vergleich zum Vorjahr stehen derzeit bis zu 50 Zimmer mehr leer.

Nur in Hannover gibt es keine freien Plätze

In Hannover gibt es dem Studentenwerk zufolge keine freien Plätze. „Da die Nachfrage nach günstigem studentischen Wohnraum generell hoch ist in Hannover und die Warteliste für einen Wohnheimplatz im Studentenwerk lang ist, konnten die Leerstände inzwischen wieder "aufgefüllt" werden“, sagte eine Sprecherin des Studentenwerks in Hannover. „Allerdings wird die Vermietung auch für uns zunehmend eine Herausforderung. Zum Beispiel sind schon diesen Sommer viele Programmstudierende nicht gekommen, die sonst an den Summer Schools der Hochschulen teilnehmen.“

Das Studierendenwerk in Bremen hatte jüngst 55 Plätze in Wohngemeinschaften sowie einige Einzelapartments im Angebot. „Die aktuelle Situation in unseren Wohnanlagen ist für uns vollkommen neu“, hieß es. „Die weitere Entwicklung hängt unmittelbar damit zusammen, welche Einreisebestimmungen gelten und welchen Anteil Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen im Land Bremen einnehmen.“

Von RND/lni