Hannover

Die Menschen werden immer älter, gleichzeitig wird die ärztliche Versorgung in Niedersachsen stark sinken. Laut einer Studie dürfte es spätestens in zehn Jahren in vielen Landkreisen deutlich schwieriger sein, einen Hausarzt zu finden. Das gilt auch für Ballungsräume wie zum Beispiel die Region Hannover. Hier soll die Hausarztdichte von 2019 bis 2035 um 12 Prozent sinken.

Fast 50 Prozent Rückgang

Besonders dramatisch entwickelt sich die Lage im Nordwesten des Landes. So soll die Hausarztdichte von 2019 bis 2035 im Landkreis Osnabrück um 47 Prozent zurückgehen, im Emsland um 43 Prozent und im Landkreis Aurich um 41 Prozent, heißt es in der Studie im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung. Unter den deutschen Großstädten ist in Niedersachsen Oldenburg mit einem Rückgang von 20 Prozent besonders betroffen.

In Niedersachsen wird laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen (KVN) bis zum Jahr 2035 die Anzahl der Hausärztinnen und Hausärzte von jetzt 5044 auf rund 3750 sinken. Bundesweit fehlen dieser Prognose zufolge bis 2035 etwa 11.000 Hausärzte, rund 40 Prozent aller Landkreise dürften betroffen sein.

Junge Ärzte wollen eher in Teilzeit arbeiten

„Im Extremfall müssen Patienten in unterversorgten Kreisen damit rechnen, in ihrem Umfeld keinen einzigen niedergelassenen Hausarzt zu haben“, sagte Hans-Dieter Nolting, Geschäftsführer des IGES-Instituts, das die Studie vorgenommen hat. Die Untersuchung geht von der Altersstruktur der derzeit praktizierenden Hausärzte aus sowie von den Berufsplänen der künftigen Ärzte. Bis zum Jahr 2035 werden demzufolge deutschlandweit fast 30.000 Hausärzte aus dem Beruf ausscheiden. Es folgen aber nicht in gleicher Zahl Nachwuchsmediziner, weil sich weniger Ärzte als Hausarzt niederlassen wollen. Jüngere Ärztinnen und Ärzte bevorzugen zunehmend Angestelltenverhältnisse und Teilzeitmodelle.

Wegen der Alterung der Bevölkerung verändert sich den Experten zufolge auch der Bedarf an medizinischer Betreuung. Künftig gebe es mehr ältere Menschen mit chronischen Krankheiten und Mehrfacherkrankungen, die in vielen Fällen eine individuelle Unterstützung in allen Lebensbereichen bräuchten. Es reiche daher nicht, nur die Zahl der Hausärzte zu erhöhen.

Landarztquote soll helfen

Neben mehr Medizinstudienplätzen sollte es auch eine sogenannte Landarztquote geben, fordert der Vorsitzende der KVN, Mark Barjenbruch. „Mit einer Landarztquote geben wir hochmotivierten Bewerbern die Chance, Ärztin oder Arzt zu werden, auch wenn sie keine Traumnote im Abitur haben“, betonte er. Außerdem müssten in den Gemeinden die Rahmenbedingungen für Niederlassung von Ärzten verbessert werden, fordert der KVN-Vorsitzende. Dazu gehöre auch ein guter öffentlicher Nahverkehr, damit die Menschen mit Bussen in die nächste Arztpraxis kommen könnten.

Auch Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) fordert die zügige Einführung einer Landarztquote. Denn „viele Ärztinnen und Ärzte zieht es in die Stadt“, dadurch werde die Nachfolgesuche im hausärztlichen Bereich immer anspruchsvoller. Allerdings sei es Aufgabe der KVN, die ambulante medizinische Versorgung in Niedersachsen sicherzustellen.

Aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes kann der Rückgang der Hausarztpraxen durch den Aufbau örtlicher Gesundheitszentren kompensiert werden. „Der Aufbau von örtlichen Gesundheitszentren ist ein richtiger Ansatz, der allerdings ausfinanziert werden muss und nicht ohne Mitgabe von Finanzen den Kommunen umgehängt werden darf“, sagte Städte- und Gemeindebundpräsident Marco Trips. Die Robert-Bosch-Stiftung fördert seit 2017 solche Zentren. Deutschlandweit könnte den Experten zufolge mit 1000 solcher Zentren eine flächendeckende Erstversorgung möglich werden.

Von Mathias Klein