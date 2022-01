Studie der Uni Lübeck zeigt: Handystrahlung macht hungrig

Lübeck

Als die Arbeitsgruppe von Uni-Professorin Kerstin Oltmanns das letzte Mal Forschungsergebnisse aus dem Labor veröffentlichte, wurde ihr großes Interesse zuteil. „Anrufe aus Redaktionen rund um den Globus gingen bei uns ein“, erinnert sich die Lübecker Wissenschaftlerin, „mal gucken, was diesmal so passiert.“

Vor zwei Jahren konnten die Ergebnisse mit „Wer gut frühstückt, nimmt schneller ab“ zusammengefasst werden. Diesmal geht es um etwas, das wohl mittlerweile ebenfalls den Alltag eines jeden Menschen bestimmt – den Gebrauch des Handys. „Wir wollten der Frage nachgehen, ob Handystrahlung in irgendeiner Weise unsere Nahrungsaufnahme beeinflusst“, sagt die Leiterin der Sektion für Psychoneurobiologie der Uni Lübeck.

Handystrahlung lässt Nager mehr fressen

Immerhin wisse man schon aus wissenschaftlichen Versuchen mit Nagern, dass die sogenannte SAR-Strahlung eines Handys die Tiere dazu veranlasse, mehr zu essen, führt Studienleiterin Ewelina Wardzinski aus. „SAR ist dabei die Abkürzung für die Spezifische Absorptionsrate. Sie wird bei Mobiltelefonen für die maximale Sendeleistung angegeben. Und je größer der SAR-Wert ist, desto stärker wird Zellgewebe durch diese Strahlung erwärmt“, erläutert die Forscherin.

Studienleiterin Ewelina Wardzinski ist von der Eindeutigkeit der Ergebnisse überrascht. Quelle: Lutz Roeßler

Doch ein Nager, der sich bewegt und dessen ganzer Körper diesen elektromagnetischen Strahlen im Tierexperiment ausgesetzt wird, kann schwerlich mit einer menschlichen Nutzerin oder einem Nutzer mit Handy am Ohr verglichen werden. „Deshalb haben wir auch sehr lange über unser Versuchsdesign nachgegrübelt“, sagt Wardzinski, die auch als Diplom-Psychologin im Zentrum für Integrative Psychiatrie, kurz ZIP, arbeitet.

15 junge Männer als Studienteilnehmer

Zusammen mit Campus-Kollegen aus der Physik hat sich die Arbeitsgruppe dann intensiv beraten, um einen sinnvollen Experimentalaufbau hinzubekommen. Konstruiert wurde schließlich ein Kopfhörer mit einem Einschubfach für ein normales Smartphone; zudem mietete sich das Team einen „Basisstationssimulator zur definierten Ansteuerung des Endgeräts“. „Den haben wir im Nebenraum mit einem definierten Abstand aufgestellt, sodass eine gleichbleibende Sendeleistung des Handys gewährleistet war“, erklärt Uni-Professorin Oltmanns.

Dieser Handy-Kopfhörer wurde extra für die Studie entwickelt. Quelle: UzL

Was dann vonstattenging, ist Beweis für das ausgeklügelte Versuchsschema. Insgesamt bestellten die Forscherinnen immer vormittags und in nüchternem Zustand 15 normalgewichtige, junge Männer ein, Altersschnitt 23 Jahre. Sie mussten im Abstand von zwei Wochen dreimal kommen. Zweimal wurde ihnen jeweils für 25 Minuten der Kopfhörer mit eingeschaltetem Handy von zwei unterschiedlichen Herstellern aufgesetzt, einmal mit ausgeschaltetem Smartphone. Danach hatten sie quasi als Belohnung eine halbe Stunde Zeit, sich an einem vielseitigen Brunch-Büfett zu bedienen.

Prof. Kerstin Oltmanns leitet die Sektion für Psychoneurobiologie. Quelle: Agentur 54°

„Dass die Essensmenge dabei wichtig ist, war ihnen nicht klar. Wir haben ihnen gesagt, dass es bei einer anschließenden MRT-Messung um den Umsatz von Hochenergiephosphaten ginge“, erläutert Studienleiterin Wardzinski.

Aber was ist nun herausgekommen? Kerstin Oltmanns staunt immer noch ein wenig über die Resultate dieser Untersuchung – „es war für uns schon eine High-Risk-Studie; das heißt, ob man überhaupt einen Effekt sehen würde. Schließlich geht diese Altersgruppe tagtäglich mit dem Handy um, und wir nahmen an, dass es bestimmt irgendwelche Anpassungsprozesse im Gehirn gibt.“

Probanden langen am Büfett nach Handystrahlung mehr zu

Was sich jedoch dann ergab, kommentiert sie mit dem Satz: „So deutliche Daten habe ich noch nie gesehen.“ Das Ergebnis: Insgesamt nahm jeder Proband im Schnitt 200 Kalorien mehr vom Büfett – was ungefähr einer halben Tafel Schokolade entspricht – zu sich, wenn er vorher der Handystrahlung ausgesetzt war. Ihre Studie haben sie vor Kurzem in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Nutrients“ veröffentlicht.

„Natürlich ist dies eine reine Beobachtungsstudie, aber wir vermuten, dass die elektromagnetischen Strahlen den durch das Gehirn gesteuerten Energiestoffwechsel direkt beeinflussen. Schließlich ist der Hypothalamus im Gehirn die Steuerungszentrale für Hunger und Sättigung“, resümieren die beiden Wissenschaftlerinnen. Sie empfehlen, nicht immer direkt am Ohr zu telefonieren, sondern lieber mal ein Headset zu benutzen, und sie versprechen, an der Thematik dranbleiben zu wollen.

Von Michael Hollinde/LN