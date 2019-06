Sturm wirft Baum auf fahrendes Auto

Wirdum

Stürmische Winde haben am Freitag und Samstag die niedersächsische Küste getroffen und vereinzelt Schäden angerichtet. In Wirdum (Kreis Aurich) war am Freitagabend ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Die 48 Jahre alte Fahrerin kam nach Polizeiangaben mit dem Schrecken davon. In Aurich riss ein abknickender Ast am Sonnabend eine Telefonleitung ab. Die Feuerwehr räumte das Hindernis mit einer Kettensäge aus dem Weg.

Der Sturm verhinderte zudem eine große Müllsammelaktion auf der Nordseeinsel Norderney. Freiwillige wollten dort am Samstag zum Internationalen Tag der Ozeane den Strand von Plastikmüll säubern. Diese Initiative gegen den Meeresmüll im Nationalpark werde am Montag nachgeholt, sagte eine Rangerin der Nationalparkverwaltung.

Von RND/dpa