Trotz einer Warnung mit Blick auf Sturmtief Victoria ist die Nordseeküste von einer Sturmflut weitgehend verschont geblieben. Auch in Hamburg stieg der Wasserspiegel nicht dramatisch an. „Wir liegen nur geringfügig über der Hochwassergrenze“, hieß es am Montag beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) in Hamburg. Auch der niedersächsische Landesbetrieb für Wasser-, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) in Norden berichtete von einer entspannten Lage. Fachleute beider Behörden stimmen überein: Auch wenn es in letzter Zeit oft den Anschein hat, sind die Sturmfluten, im langjährigen Mittel gesehen, weder häufiger noch stärker geworden.

Hamburger Fischmarkt überspült

Am Montag sorgten die Sturmausläufer für ungemütliches Wetter, der Hochwasserpegel stieg in Emden aber nur auf 1,09 Meter über das mittlere Hochwasser. Auf Borkum waren es 1,01 Meter, in Bremerhaven 1,08 Meter und in Bremen 1,19 Meter. Von einer Sturmflut spricht das Bundesamt für Seeschifffahrt, das für die gesamte Nordseeküste zuständig ist, wenn die Pegelstände 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser erreichen.

Mit 1,52 Meter wurde der Wert am Hamburger Hafen knapp um zwei Zentimeter überschritten. Der niedrig gelegene Fischmarkt wurde leicht überspült. „Das läuft nach ein paar Minuten wieder ab und ist eigentlich nicht der Rede wert“, sagte DSH-Wissenschaftlerin Maybritt Meyer der HAZ.

Sturmflut lässt sich schwer vorhersagen

Das Bundesamt hatte zuvor für den Vormittag vor einer möglichen Sturmflut gewarnt. Wie Meyer erläutert, lassen sich Sturmfluten schwer vorhersagen, nicht zuletzt weil sie von Richtung und Stärke des Windes abhängen. Der in diesem Fall südwestliche Wind von Sturmtief „Victoria“ habe sich eher in Schleswig-Holstein ausgewirkt. Genau eine Woche zuvor dagegen habe Sturmtief Sabine mit starkem Westwind „genau in die Elbe reingepustet.“ Da habe es in kurzem Abstand zwei Sturmfluten hintereinander gegeben.

Wie stark eine Flut im Hafen aufläuft, lasse sich erst recht kurzfristig anhand der vorgelagerten Pegel erkennen. Lieber werde vorsorglich einmal zu viel gewarnt als zu spät. „So muss niemand um 3 Uhr nachts aufstehen, um sein Auto umzuparken oder ein Tor im Hafen zu schließen“, sagt Meyer. Auch die Landungsbrücken könnten rechtzeitig als Anlegestelle gesperrt werden. Eine Vielzahl von Warnungen erwecke möglicherweise den Eindruck, der Klimawandel habe die Lage verschärft. „Das sehen wir in unseren Statistiken aber nicht“, berichtet die DSH-Wissenschaftlerin. Die seit 1950 verfolgten Werte zeigten zuletzt weder häufigere, noch schwerere Sturmfluten als im langjährigen Mittel.

Häufigkeit von Sturmfluten schwankt

So sehen es auch die Experten in Niedersachsen. NLWKN-Sprecher Carsten Lippe führt beispielhaft den Pegel Norderney an, wo der Wasserstand seit mehr als 100 Jahren erfasst wird. „Die Aufzeichnungen belegen, dass die Sturmfluthäufigkeit ohne eine klare Tendenz schwankt“, sagt Lippe. In den 1950er- und 1960er-Jahren gab es relativ wenige Sturmfluten, in den 1970er- bis 1990er-Jahren dafür umso mehr.

Um das Jahr 2010 ereigneten sich mit jeweils nur drei sehr wenige Sturmfluten, in dem jeweiligen Jahr davor und danach gab es überdurchschnittlich viele Sturmflutereignisse. Im Jahr 2013 liefen wiederum sehr wenige Sturmfluten auf, davon aber eine sehr schwere. In den vergangenen Jahren waren die Verhältnisse relativ ruhig mit wenigen leichten Sturmfluten.

Schwere Sturmflut 1962

Dramatische Auswirkungen wie bei der Flutkatastrophe von 1962 sind nach Ansicht der Fachleute unwahrscheinlich geworden. Damals waren an der Nordsee und den Unterläufen von Elbe und Weser Rekordwasserstände erreicht worden, Deiche hatten nicht standgehalten, die Flut forderte 340 Todesopfer. Besonders schwer betroffen war Hamburg, wo vor allem der Stadtteil Wilhelmsburg durch Deichbrüche in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der damalige Hamburger Polizeisenator Helmut Schmidt machte sich als Retter einen Namen – er hatte im Eiltempo militärische Hilfe für die Hansestadt organisiert.

Ursächlich für das Ausmaß der Katastrophe waren 1962 unter anderem technisch unzureichende und teilweise schlecht gepflegte Deiche und andere Hochwasserschutzeinrichtungen. Seitdem sei der Hochwasserschutz immer weiter verbessert worden, sagt Carsten Lippe vom NLWKN – sei es in Form von Sperrwerken wie an der Ems oder von Strandaufspülungen wie auf den Inseln. Seit den 2000er-Jahren werde besonders weitsichtig vorgesorgt. Bei jedem Deichbau und jeder Deicherhöhung wird stets ein halber Meter mehr aufgerechnet, als die aktuellen Berechnungen verlangen würden – vorsorglich, mit Blick auf den Klimawandel und die Erhöhung der Meeresspiegel.

Wangerooge nicht weiter gebeutelt

Obwohl der Landesbetrieb mit anderen Grenzwerten für Sturmfluten arbeitet als das Bundesamt für Seeschifffahrt, ist die Einschätzung auch bei „Victoria“ gleich: Die Ausläufer des Sturmtiefs haben keine schweren Schäden angerichtet, auch nicht auf der zuletzt besonders stark gebeutelten Insel Wangerooge: Dort war in der vergangenen Woche der Badestrand nach mehreren Sturmfluten als Folge von Sturmtief „Sabine“ weitgehend verschwunden.

Von Gabriele Schulte