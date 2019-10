Sucheinsatz auf der Nordsee: Crew-Mitglied von Fischkutter geht über Bord

Cuxhaven

In der Nordsee ist rund 145 Kilometer nördlich der Insel Borkum ein Crew-Mitglied eines niederländischen Fischkutters über Bord gegangen. Das Schiff meldete den Mann am Montagnachmittag als vermisst. An der anschließenden Suchaktion waren nach Angaben der Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven von Dienstag 14 Schiffe in dem Seegebiet beteiligt, darunter die beiden Cuxhavener Einsatzschiffe der Bundespolizei „ BP 81 Potsdam“ und „ BP 24 Bad Bramstedt“.

Die Aktion blieb erfolglos und sei nach mehreren Stunden mit der Dämmerung abgebrochen worden.

Von RND/dpa