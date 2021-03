Lübeck

Fast fünf Jahre haben Schauspielerin und Komponistin Anitra Bohman-Penttinen (50) und ihr Mann, der Maschinenbau-Ingenieur Samuli Penttinen (48) in Berlin gelebt und gearbeitet, bis es sie vor zwei Wochen nach Problemen mit der Berliner Wasserschutzpolizei nach Lübeck getrieben hat. Hier warten sie mit den beiden Kindern Alex (18) und Emilia (22), mit Schiffshund und -katze, auf besseres Wetter, damit sie über die Ostsee nach Helsinki aufbrechen können. Beim Renovieren ihres „neuen“ Schiffes „Suukko II“ (Küsschen) machten sie interessante Entdeckungen. Inzwischen sind sie sich sicher, dass ihr Schiff im Kalten Krieg als russisches Spionageschiff diente.

Das Leben auf einem Schiff ist anders: Anitra Bohman-Penttinen steht am steilen Niedergang am Heck der „Suukko II“. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Seit 2016 in Berlin gelebt und gearbeitet

Doch zurück nach Berlin: Dorthin waren Penttinens 2016 gezogen. Anitra betrieb ein kleines Zimmertheater, zudem spielte sie am „InnovationArt Theatre“ in Wilmersdorf, während Samuli ein Start-up gründete. Es lief gut. Doch dann kam der erste Lockdown, zudem vermissten die beiden Finnen das Schiffsleben, das sie zuvor mit ihrer „Suukko I“ gehabt hatten. Es reifte die Idee, ein Schiff zu kaufen, das auch als kleines Theater geeignet ist.

Ein neues Schiff mit integriertem Theater

„Ich habe lange nur im Internet herum geschaut – aus reiner Neugier“, sagt Samuli. Nach langen Überlegungen kauften er und Anitra dann einen 1968 im russischen Astrachan gebauten einstigen Fischkutter, den sie nach ersten Instandsetzungen in Finnland im Herbst 2020 nach Berlin brachten. Der Plan: Ein 50-Personen-Theater im Laderaum, Leben an Bord und von Berlin aus Tournee-Fahrten. Aber dann kam der zweite Lockdown.

„Auf einem Fischkutter braucht man keinen Geigerzähler“, sagt Samuli Penttinen schmunzelnd. Das Gerät hat er auf der Brücke des Schiffes gefunden. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Entdeckungen im Laderaum

Auf dem 28 Meter langen und 5,50 Meter breiten Schiff gab und gibt es viel zu tun. „Beim Herausreißen einer Wand im Laderaum“, sagt Anitra, „entdeckten wir etwas, was wie ein Funkraum aussah“. Dabei waren die russischen Schiffe, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf finnischen Schiffsfriedhöfen gelandet waren, eigentlich Fischkutter. Samuli Penttinen: „Der Lastraum ist für 40 Tonnen Fisch gedacht – aber er hat nie auch nur einen Fisch gesehen.“ Denn: Im „Lastraum“ war nicht eine einzige Fischschuppe zu sehen, geschweige denn, dass es nach Fisch gerochen hätte. Stattdessen gab es einen Heizkörper, dicke Stromkabel und viel Technik aus der ehemaligen DDR.

Fundstücke: Russische Seekarten mit Markierungen militärischer Anlagen im Westen, ein Signalspiegel und der Geigerzähler. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Karten von militärischen Anlagen im Westen

Und was die Finnen noch sicherer machte: Auf der Brücke, dem Steuerstand der „Suukko II“, fanden sie Karten und ein ganzes Kartenbuch, alles in kyrillischer Schrift. Einiges haben sie übersetzen lassen und dabei festgestellt: Es sind keine normalen Seekarten. Denn auf den jeweiligen Karten sind gesondert militärische Anlagen in Schweden, Dänemark und Großbritannien eingezeichnet und markiert. Außerdem entdeckten sie einen noch originalverpackter Signalspiegel und einen Geigerzähler. Samuli: „Ein Fischkutter braucht keinen Geigerzähler!“

Finnische Küstenwache wusste Bescheid

Nach umfangreichen Recherchen wissen Anitra Bohman-Penttinen und Samuli Penttinen auch, „dass im Kalten Krieg die finnische Küstenwache sehr wohl wusste, dass die als Fischkutter getarnten russischen Schiffe Spionageschiffe sind.“ Dass sie auf solch einem Schiff wohnen, stört sie nicht weiter. Sie finden es einfach spannend.

Youtube-Videos über Schiff und Eigner Wer die Geschichte der Finnen und ihres Schiffes nachvollziehen möchte, kann bei Youtube unter: mssuukko2 nachsehen. Die Beiträge sind zwar in finnischer Sprache, aber mit englischen Untertiteln. Oder einfach mal beim Schiff vorbeischauen und einen kleinen Plausch mit Anitra und Samuli halten – auf Distanz, versteht sich.

Lübeck als Zwischenstation

In Lübeck arbeiten sie weiter an ihrer „Suukko II“, berichten die „Lübecker Nachrichten“, es gibt noch eine Menge zu tun: Der Laderaum, der ein Theater werden soll, braucht einen neuen Boden, ebenso wie das verrostete Deck. Und auch sonst will die finnische Familie ihr Schiff wieder auf Vordermann bringen. Eines ist aber bereits fertig und in allabendlicher Benutzung: eine finnische Sauna. „Das entspannt wunderbar“, sagt Samuli. Anitra, die übrigens aus Lübecks finnischer Partnerstadt Kotka stammt, gibt nebenbei Distanz-Unterricht als Schauspiel-Lehrerin. „Lübeck ist sehr schön“, sagen Anitra und Samuli, obwohl sie noch nicht ganz so viel von der Stadt gesehen hätten, „weil wir sehr vorsichtig in Sachen Corona sind.“

Warten auf beständiges Wetter

Obwohl ihnen Deutschland gut gefallen habe, wollen sie schnellstmöglich in ihre Heimat, weil in dem großen Land mit nur 5,5 Millionen Einwohnern die Corona-Regeln lockerer seien als in Deutschland und die Inzidenz niedriger. Konkret zieht es sie in die Hauptstadt Helsinki: „Das ist einfach der beste Ort für Theater“, sagt Anitra, und ihr Mann ergänzt: „Wir wollen arbeiten!“ Mindestens zwei Wochen wird das finnische „Küsschen“ aber wohl noch im Klughafen liegen, „denn unser Schiff ist zwar sehr seetüchtig, aber noch gibt es an einigen Stellen Eis auf der Ostsee und zu viel Wind – wir wollen nicht alle seekrank werden“, sagt Anitra.

Von Sabine Risch/RND