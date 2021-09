Syke

Die Polizei hat ein im Auto der Mutter eingeschlossenes Baby in Syke im Landkreis Diepholz aus seiner Not befreit. Die Mutter habe am Donnerstag im Ortsteil Barrien ihren Autoschlüssel im Wagen vergessen, während ihr Kind in der Babyschale auf dem Beifahrersitz gesessen habe, teilte die Feuerwehr am Freitag mit.

Nachdem die Frau ausgestiegen sei, habe sich das Auto selbstständig verschlossen.



Von RND/dpa