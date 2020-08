Schwerin

Die Landesregierung lockert weiter die Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern: Auf dem Corona-Gipfel mit Vertretern von Kommunen und Verbänden wurde am Dienstag beschlossen, dass Tagestourismus ab 3. oder 4. September wieder vollumfänglich möglich sein soll – je nachdem, wann eine neue Verordnung veröffentlicht ist, wie die „ Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Damit könnten täglich bis zu 100.000 Besucher ins Land kommen, die keine Übernachtung vorweisen müssen. Seit Wochen war dies ein Streitpunkt zwischen Touristikern und Politik. MV ist bislang das einzige Bundesland, das Tagesgäste ausschließt. Begründung: Bei diesen sei eine Überprüfbarkeit von Infektionsketten schwierig.

Baldige Öffnung von Clubs und Bars scheint unrealistisch

Ab kommende Woche sei dann die große Freiheit im Tagestourismus vorgesehen, berichten Teilnehmer des Corona-Gipfels. Auch Familienbesuche als Tagesbesuche oder Tagestripps zum Einkaufen von außerhalb seien dann wieder möglich. Möglich sei dies, weil die Zahl der Touristen in MV mit dem Ende von Sommerferien vieler Bundesländer weiterhin abnimmt und Corona-Infektionszahlen in MV vergleichsweise niedrig seien.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) will Ergebnisse der aktuellen Gespräche am Dienstagnachmittag offiziell verkünden. Strittig ist nach Informationen der „ Ostsee-Zeitung“ weiterhin, ob die Teilnehmerzahl bei Familienfeiern in der Gastronomie erhöht werden sollte. Eine baldige Öffnung von Clubs und Bars dagegen scheint unrealistisch.

