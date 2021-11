Hannover

Mehr als eine Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer bekommen bis spätestens März eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro. Beschäftigte im Gesundheitswesen bekommen ab 1. Januar höhere Zulagen. Zudem werden die Gehälter zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent erhöht. Auf diesen Tarifabschluss haben sich Gewerkschaften und Vertreter der Bundesländer nach wochenlangen Verhandlungen am Montag in Potsdam geeinigt. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), sprach von einem ausgewogenen und guten Ergebnis. Die Verhandlungen hätte sich auch in der letzten Runde schwierig gestaltet. Die Tarifparteien hätten aber trotz der Ausgangslage „Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß“ bewiesen, sagte Hilbers der HAZ. „Das Ergebnis ist für alle Seiten tragbar und steckt für die kommenden zwei Jahre für Beschäftigte und die Haushalte einen verlässlichen Rahmen ab.“ Die Tarifeinigung werde die Länder rund 2,2 Milliarden Euro kosten.

Gewerkschaften sind zufrieden

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, nannte den Abschluss „respektabel“. Es gebe sicher zufriedene Mitglieder, aber auch solche, die sich mehr erhofft hätten. „Ich freue mich, dass wir nach zähen und schwierigen Verhandlungen ein Ergebnis erzielen konnten, das sich angesichts der Rahmenbedingungen gut sehen lassen kann“, sagte der niedersächsische Verdi-Landesleiter Detlef Ahting. Die zahlreichen Streiks und Aktionen der vergangenen Wochen hätten dazu beigetragen, den Druck zu erhöhen.

Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion (NBB) forderte die Landesregierung auf, die Ergebnisse des Tarifabschlusses „möglichst umgehend und ohne weitere Einschränkungen“ auf die niedersächsischen Beamten sowie die Versorgungsempfänger zu übertragen. „Wenn man dem öffentlichen Dienst tatsächlich Wertschätzung entgegenbringen will, dann darf das Land Niedersachsen jetzt nicht zögern“, sagte NBB-Landeschef Alexander Zimbehl.

SPD lobt Arbeit der Angestellten

Der finanzpolitische Sprecher der SPD im Landtag, Alptekin Kirci, nannte die Einigung ein für beide Seiten ordentliches Ergebnis. „Die Angestellten im öffentlichen Dienst leisten nicht erst in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie großartige Arbeit und halten unser Land am Laufen.“ Das gelte vor allem für die Beschäftigten im Gesundheitswesen. „Diese Wertschätzung bildet der Tarifabschluss trotz der angespannten Haushaltslage ab“, sagte Kirci.

Verdi und der Beamtenbund dbb waren im Spätsommer mit der Forderung nach einer Gehaltssteigerung von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat, in die Tarifrunde gegangen. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen hatten sie ein Plus von 300 Euro gefordert. Die Länder als Arbeitgeber hatten die Forderungen als unrealistisch bezeichnet und auf bereits hohe pandemiebedingte Ausgaben verwiesen. In der Folge war es zu mehreren Warnstreiks an Unikliniken, Kitas, Schulen, bei der Polizei und in der Verwaltung gekommen.

1,1 Millionen Beschäftigte profitieren

Von der nun erzielten Einigung profitieren nach Gewerkschaftsangaben 1,1 Millionen Beschäftigte der Länder – außer Hessen – und 48.000 Azubis. Das betrifft Mitarbeiter beispielsweise auch bei Feuerwehr, Straßenmeistereien, Forst- oder auch Abfallbetrieben. Dazu kommen mehr als eine Million Beamte sowie rund eine Million Versorgungsempfänger, auf die der Abschluss übertragen werden soll.

