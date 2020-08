Güstrow

Beim Bahnhof Güstrow-Primerburg rauschen Waggons über eine 303 Meter lange Achterbahn. Doch in der Provinz Mecklenburg-Vorpommerns entsteht kein neuer Freizeitpark, vielmehr erprobt die Münchner Firma Maurer Rides ihr neuestes Produkt, wie Projektleiter Marco Hartwig berichtete. Die Achterbahn soll künftig auf dem riesigen Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ zum Amüsement von rund 10.000 Passagieren beitragen – wenn das Schiff fertig gebaut ist und ausgeliefert sein wird.

„Wir überprüfen gerade, ob unsere Software und Anlagensteuerung einwandfrei funktioniert“, sagte Hartwig. Bei diesem Typ Achterbahn handele es sich um einen sogenannten „ Spike Coaster“, bei dem der Fahrgast das Tempo selbst bestimmen kann. In den Fahrzeugen, bei denen jedes über einen eigenen Elektromotor verfügt, sind zwei Sitze hintereinander angeordnet. Der Vordermann könne wie bei einem Motorrad die Beschleunigung steuern, berichtete Hartig.

„Global Dream“ liegt in Wismarer Werft

Dementsprechend dauere ein Fahrt zwischen 40 und 50 Sekunden, „je nachdem wie mutig die Fahrer sind.“ Diese interaktive Technik sei bisher noch nicht eingesetzt worden. Das besondere Problem bei einem Schiff, der Wellengang, könne mit den Elektromotoren gelöst werden. „Die Kraftübertragung ist an jeder Stelle der Bahn gewährleistet.“

Die „Global Dream“ liegt derzeit in der Wismarer Werft. Ursprünglich sollte das 342 Meter lange Schiff 2021 in See stechen, es ist für den asiatischen Markt ausgelegt. Doch die Corona-Krise hat alle Planungen über den Haufen geworfen. Aktuell werde in Wismar in einem Notbetrieb mit rund 250 Beschäftigten pro Schicht gearbeitet, berichtete ein Werftsprecher. Die rund 1,5 Milliarden Euro teure „Global Dream“ ist für bis zu 9500 Passagiere sowie 2200 Crewmitglieder ausgelegt.

Das 216 Meter lange Mittschiff der „Global Dream“ auf dem Weg nach Wismar. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

MV Werften in der Krise

Seit 30 Jahren erleben die Werften in Mecklenburg-Vorpommern ein ständiges Auf und Ab. Bis Anfang dieses Jahres schienen sie mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen in sicheren Gefilden. Doch dies hat sich seit Beginn der Corona-Krise dramatisch geändert.

Für die Rettung der MV Werften mit ihren mehr als 3000 Beschäftigten setzt die Landesregierung in Schwerin weiter auf den Rettungsschirm des Bundes. Wie Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin sagte, liegen die erforderlichen Gutachten zu den Perspektiven des Schiffbaus im Land in Entwürfen vor. Darin sei als Option auch eine stille Beteiligung von Bund und Land bis 2026 aufgeführt. „Das heißt nicht VEB Glawe oder VEB Werften“, sagte Glawe und machte damit deutlich, dass auch künftig die Hauptverantwortung beim asiatischen Mutterkonzern Genting mit Sitz in Hongkong liege. Eine staatliche Mehrheitsbeteiligung werde es nicht geben, betonte der Minister.

MV Werften : Politik ist zum Helfen bereit

Doch sei die Politik bereit, dem Unternehmen dabei zu helfen, die Corona-bedingten Finanzengpässe zu überwinden. „Wir wollen die maritime Wirtschaft, den Maschinenbau, als das Herzstück des Landes Mecklenburg-Vorpommern erhalten“, betonte Glawe in der Landtags-Debatte, die von den Besucherrängen auch Vertreter der Werften verfolgten. Dazu werde es weitere Gespräche mit dem Bund geben, zu denen in Kürze auch die Spitzen des Genting-Konzerns in Deutschland erwartet würden.

Die MV Werften benötigen Glawe zufolge rund 570 Millionen Euro, um die seit März weitgehend ruhende Produktion wieder aufnehmen und zunächst bis April 2021 fortführen zu können. Bereits an diesem Freitag stehe im Finanzausschuss des Landtags eine Entscheidung darüber an, ob auch die letzte Tranche aus den Sicherheitsreserven von insgesamt 175 Millionen Euro freigegeben werden solle. Dieses Geld sei nötig, um die Werften erst einmal bis Ende September handlungsfähig zu halten.

