„Es war ein toller Urlaub“, sagt Olaf Schroeder. Was danach kam, ist für den Göttinger und seine Familie weniger toll: Seit ihrer Rückkehr von Mallorca ist Familie Schroeder in Quarantäne, weil die Corona-Testergebnisse auf sich warten lassen. Und so bleibt Olaf, Gitti und Noah Schroeder nichts weiter übrig, als zu Hause zu sitzen und zu warten – seit mehr als 72 Stunden.

Auch, wenn die Einstufung großer Teile Spaniens – darunter der Balearen – für ihn überraschend gewesen sei, habe er sich wegen der Prozeduren rund um die Wiedereinreise nach Deutschland zunächst keine großen Sorgen gemacht, sagt Schroeder. Als er mit Frau und Sohn am Sonnabendvormittag am Flughafen Hannover wieder deutschen Boden betrat, lief alles ganz einfach: „Wir haben vielleicht eine halbe Stunde gewartet, schon waren wir getestet.“

Testergebnisse fehlen – obwohl Fristen längst überschritten sind

Auf Nachfrage wurde Schroeder versichert: Sollten die Tests positiv ausfallen, käme die Benachrichtigung innerhalb von 24 Stunden. Bei negativen Tests könne es auch etwas länger dauern. Familie Schroeder begab sich zu Hause in die vorgeschriebene Isolation und wartete bis Dienstagmittag, also mehr als 72 Stunden lang, vergeblich. Das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn ( CDU) hatte vor Beginn der Testpflicht für Reiserückkehrer Wartezeiten von höchstens 48 Stunden angekündigt.

Er habe schließlich beim zuständigen Labor angerufen, erzählt Schroeder. Nach mehreren Versuchen bekam er eine Information: Die Tests seien noch gar nicht ausgewertet worden. „Diese Kommunikation ist doch gefährlich“, sagt Schroeder. Die Aussage, wer krank sei, wisse nach 24 Stunden Bescheid, verleite dazu, auch ohne Testergebnis wieder aus dem Haus zu gehen.

Eigentlich fühlt sich Olaf Schroeder unter anderem als Trainer auf den Fußballplätzen der Region wohl – jetzt muss er zu Hause warten.

Jeder nicht ausgewertete Test kann aber auch positiv sein und damit eine Gefahr für die Allgemeinheit: „Selbst, wenn wir infiziert wären: Wir wüssten es nicht.“ Momentan spreche zwar nichts dafür, betont Schroeder: „Uns geht es gut, wir haben keine Symptome.“ Dennoch bleibt die Familie zu Hause – und wartet.

Das normale Leben macht Pause

Dabei war Familie Schroeder vor Urlaubsantritt, so gut es ging, auf Nummer sicher gegangen: „Wir haben ständig die Zahlen verfolgt und weniger als 24 Stunden vor Abflug den Urlaub gebucht. Auf Mallorca sah es schließlich wirklich gut aus“, so der Familienvater. Im Urlaub habe er sich dann mit Corona-Zahlen kaum beschäftigt – umso plötzlicher kam am vergangenen Freitag die Reisewarnung.

Urlauber werden derzeit im Flughafen von Hannover auf Corona getesten.

Jetzt sitzen Schroeders in Haus und Garten fest und versuchen, sich zu beschäftigen. Olaf Schroeder trifft das noch am wenigsten: Sein Geschäft für Gartenbau macht Betriebsferien. Seine Frau Gitti indes müsste eigentlich arbeiten, Sohn Noah müsste zum Fußballtraining und in die Summer School.

Der ständige Blick in die Corona-App

Stattdessen muss sich die Familie nun anderweitig beschäftigen: „Man schlägt die Zeit tot, aber macht doch nichts, außer alle zehn Minuten die App zu öffnen, um zu schauen, ob nicht doch mittlerweile Ergebnisse da sind“, sagt Schroeder. Eigentlich werde es langsam Zeit, jemanden für den Einkauf zu organisieren.

„Irgendwie musste man mit solchen Einschränkungen wohl rechnen“, gibt Schroeder zu. Mit klaren Ansagen wäre indes für ihn und seine Familie trotz Komplikationen vieles einfacher geblieben. So bleibt für die Schroeders weiterhin nur, auf baldige negative Testergebnisse zu hoffen – und zu warten.

Von Tammo Kohlwes