Berlin

Der SPD-Politiker Thomas Oppermann ist tot. Auf Twitter bestätigte Arbeitsminister Hubertus Heil am frühen Montagmorgen den Tod seines Kollegen am Sonntagabend. Die Nachricht erfülle ihn mit tiefer Trauer, schrieb er in einem Tweet.

Zuvor hatten N-TV und RTL über den Tod des 66-Jährigen berichtet. Er soll am Sonntag bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein.

Oppermann war Minister in Niedersachsen

Thomas Oppermann trat 1980 in die SPD ein, zehn Jahre später zog er als Abgeordneter in den niedersächsischen Landtag ein. 1998 wurde er im Kabinett von Gerhard Schröder Minister für Wissenschaft und Kultur. Dieses Amt hatte er auch unter Schröders Nachfolgern Gerd Glogowski und Sigmar Gabriel bis 2003 inne. 2005 wurde er Mitglied des Bundestags. Von 2007 bis 2013 war Oppermann parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, später Fraktionsvorsitzender. Nach der Wahl 2017 wurde er Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Seinen Wahlkreis in Göttingen gewann er viermal hintereinander direkt.

Oppermann hatte Ende August angekündigt, bei der kommenden Bundestagswahl nicht erneut antreten zu wollen. „Nach 30 Jahren als Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, noch einmal etwas anderes zu machen und mir neue Projekte vorzunehmen“, hatte er erklärt.

Richter am Verwaltungsgericht Hannover

Der in Einbeck aufgewachsene Oppermann hatte in Tübingen Germanistik und Anglistik sowie in Göttingen Rechtswissenschaften studiert. Anschließend war er Richter an den Verwaltungsgerichten in Hannover und Braunschweig.

Oppermann hatte aus erster Ehe zwei Töchter, mit seiner Lebensgefährtin hatte er einen Sohn und eine Tochter.

Von RND/jok/sbü/lni