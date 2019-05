Hannover/Helmstedt

In Helmstedt ist ein Krankenhaus wegen eines Wasserschadens teilweise evakuiert worden. Das teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Die „ Mitteldeutsche Zeitung“ berichtete, dass eine Decke des Helios-Klinikums eingestürzt sei. Ein Fallrohr auf der Decke war demnach verstopft und konnte die Wassermassen, die während der starken Regenfälle am Montagabend auf das Dach niedergingen, nicht mehr abtransportieren. Zur Zahl der in Sicherheit gebrachten Patienten und zum Zeitpunkt, wann sie zurückkehren können, gab es zunächst keine Angaben.

Auch im Süden von Niedersachsen musste die Feuerwehr ausrücken: So wurde ein Supermarkt in Reinhausen (Kreis Göttingen) überschwemmt.

Die Feuerwehr musste Montagabend zu einem überschwemmten Supermarkt in Reinhausen ausrücken. Quelle: r

Von RND/lni