Hannover

Ein öffentlich bisher nicht bekannter Tiertransport aus dem bayerischen Bayreuth über das niedersächsische Aurich nach Marokko sorgt im Landtag für große Aufregung – und für Verwerfungen zwischen Niedersachsen und Bayern. Demnach wurden in den vergangenen Tagen 32 Zuchtrinder quer durch Deutschland gefahren, damit Amtsveterinäre in Ostfriesland sie für den Export nach Nordafrika freigeben können. In Bayern gibt es Transporthemmnisse in etliche Staaten außerhalb der EU – darum der Umweg über Aurich. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) forderte am Donnerstag im Landtag ein Ende dieses „Kuh-Tourismus“.

Umweg von 1000 Kilometern

Sie kenne den Transport nicht, er sei mit ihrem Haus nicht abgestimmt worden, sagte Otte-Kinast und kritisierte die bayerische Landesregierung scharf. „Die Tiere müssen einen Umweg von mehr als 1000 Kilometern auf sich nehmen und werden zusätzlich belastet. Der Lkw hätte direkt in Bayern abgefertigt werden müssen.“ Sie verwehre sich gegen Unterstellungen von bayerischen Behörden, Niedersachsen sei ein „Schlupfloch“ für Tiertransporte ins Ausland. „Schluss mit dem Kuh-Tourismus. Wir wollen keine Abfertigung von bayerischen Tieren in Niedersachsen.“

Otte-Kinast verwies auf ihren Erlass vom 4. Januar dieses Jahres. In Niedersachsen würden keine Tiertransporte abgefertigt, wenn es Anhaltspunkte dafür gebe, dass beim Transport gegen die europäische Tierschutztransportverordnung verstoßen werde. „Ich versichere ihnen, es findet eine Prüfung jedes Transports mit doppeltem Sicherheitsnetz statt.“ Sie sehe diese Transporte sehr kritisch. „Ich verabscheue sie“, sagte die CDU-Politikerin. Niedersachsen werde das Problem aber nicht alleine lösen können.

Aurich ist ein „Schlupfloch“

Die Grünen reagierten empört auf den Auftritt der Ministerin. Es sei ein „starkes Stück“, dass Otte-Kinast versuche, anderen Bundesländern die Schuld in die Schuhe zu schieben, kritisierte Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte. Die Transporte nach Marokko oder Algerien kämen nur Zustande, weil Aurich eben doch ein „Schlupfloch“ sei. Niedersachsen mache das möglich, was bayerische Amtstierärzte verbieten würden.

„Ein starkes Stück“: Miriam Staudte, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag. Quelle: Holger Hollemann/dpa (Archiv)

Grüne und FDP hatten am Mittwoch Akteneinsicht zu dem geplanten Transport der 32 Rinder nach Marokko sowie einer Tiertransportgenehmigung des Landkreises Aurich für den ebenso umstrittenen Export von 136 Rinder in die Westsahara im Dezember 2020 gefordert. Staudte vermutet, dass Otte-Kinast ohne diesen Druck den Landtag nicht unterrichtet hätte. Die Ministerin habe von August 2020 bis Februar dieses Jahres 23 Tiertransporte mit rund 4000 Rindern nach Nordafrika, Russland oder Katar durchgewunken, ohne zu informieren.

Tierzucht oder Schlachtvieh?

Vom Koalitionspartner bekam Otte-Kinast Unterstützung. „Es kann nicht sein, dass sich die bayerische Landesregierung einen schlanken Fuß macht“, sagte Karin Logemann (SPD). Sie forderte ein Moratorium für Transporte ins Ausland, wie es Bayern verhängt hat. Der FDP-Abgeordnete Hermann Grupe betonte dagegen, dass CDU und SPD in Niedersachsen und im Bund in der Verantwortung seien. „Sie müssen doch nicht appellieren. Verhindern sie es.“

Der Transport von Rindern in weit entfernte Länder – teilweise per Lkw – ist schon lange hochumstritten. Tierschützer sprechen von grausamer Tierquälerei. Die Agrarlobby betont dagegen, der Verkauf von trächtigen Färsen sei lebensnotwendig für die heimische Landwirtschaft. Grüne und FDP vermuten allerdings, dass es den Käufern gar nicht um Tierzucht geht, sondern ums Schlachten der Rinder.

Von Marco Seng