Mienenbüttel/Hannover

Im Zuge des Skandals um mögliche Tierquälereien im LPT-Tierversuchslaborin Mienenbüttel im Kreis Harburg werden in der Politik Forderungen nach Konsequenzen laut. Der Agrarausschuss des Landtags hatte für Mittwoch kurzfristig eine Unterrichtung durch die Landesregierung zu dem Fall angesetzt. In der Sitzung sagte der Ausschussvorsitzende Hermann Grupe ( FDP), das System zur Kontrolle solcher Betriebe müsse grundsätzlich überdacht werden.

Offenbar, erläuterte Grupe, gebe es derzeit „keine wirkungsvollen“ amtlichen Überprüfungen von Tierversuchslaboren. Denn auch die Behörden hatten eingeräumt, sie könnten nach den gesetzlichen Vorgaben nur punktuell kontrollieren. Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte forderte, den Landkreisen die Aufsicht über Tierlabore zu entziehen, sie seien „überfordert“.

Alles wird überprüft

Die Tierschutzreferentin des Landwirtschaftsministeriums, Dorit Stehr, stellte im Ausschuss den Sachstand dar: Der Betrieb im LPT (das Kürzel steht für Laboratory of Pharmacology and Toxicology) gehe weiter. 113 Versuche seien derzeit genehmigt, zehn konkret in Arbeit. Alle würden aber einzeln daraufhin überprüft, ob man sie widerrufen müsse. Neue Versuche würden derzeit nicht genehmigt.

Bei einer Kontrolle am Dienstag seien beim LPT 250 Affen, 200 Hunde und 50 Katzen in einem „nicht zu beanstandenden Allgemeinzustand“ vorgefunden worden, sagte Stehr. Die 44 Affen, die zuvor in zu engen Käfigen gehalten wurden, lebten jetzt in Gruppenhaltung.

Bislang unklar ist der Umgang der Behörden mit diversen Einzelpunkten: Nach dem Videomaterial, dass die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz bei LPT verdeckt aufgenommen hatte, soll ein Affe mit Klebeband fixiert worden sein, was unzulässig wäre; ein Affe soll bei einem Test gestorben und ohne entsprechende Dokumentation durch einen anderen ersetzt worden sein; laut Verbraucherschutzamt stimmten Angaben über die Dauer von Blutabnahmen bei Tieren teils nicht mit den Genehmigungen überein. Das werde jetzt alles „sehr intensiv geprüft“, sagte Stehr.

„Schockierende Bilder“

Helmut Dammann-Tamke von der CDU nannte die Bilder aus Mienenbüttel „schockierend“, fragte aber, wieso die Soko Tierschutz die Behörden nicht sofort nach den Videoaufnahmen informiert habe. Die Organisation erläutert dazu, dass sie ihr Material zunächst von Experten habe überprüfen lassen müssen. Die Grünen-Abgeordnete Staudte fragte, wieso man dem LPT überhaupt noch vertraue. Dana Guth von der AfD sprach sich für einen generellen Stopp von Tierversuchen aus.

Der Landtagsausschuss will sich jetzt im November darüber informieren, ob die Versuche in Mienenbüttel wirklich unabdingbar sind.

Von Bert Strebe