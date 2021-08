Visselhövede

Es sind nur 24 Quadratmeter für das junge Paar und den Hund. Aber Julia Schröder (31) und Oliver Pflaum (28), beide in der Logistikbranche, hatten es sich von den Bildern im Internet her noch enger vorgestellt, bevor sie mit Terriermischling Luna für fünf Tage zur Probe in ein Tiny House in Visselhövede (Kreis Rotenburg) zogen. „Der Platz ist bestens genutzt“, meint Pflaum. Küchenzeile, Bad, Sofaecke mit Fernseher, maßgefertigte Schränke und eine steile Treppe hoch zum Doppelbett unterm Dach. Für große Menschen wäre das nichts, ergänzt seine Partnerin. Sie und ihr Freund aber könnten oben fast stehen. ,,Wir haben den Vorteil, wir sind beide auch klein.“

Die jungen Leute aus Unna in Westfalen suchen ein Haus, doch ein herkömmliches ist kaum erschwinglich. „Da ist ein Tiny House eine super Alternative“, findet Oliver Pflaum. Eine Nummer größer als dieses dürfe es allerdings sein. Andererseits: Sogar in dieser kleinen Version gebe es Platz für Gäste.

„Tiny Bauernkate“ ist seniorentauglich

Der Weg vom Nachbargrundstück zu dem jungen Paar war kurz. Die Reporterin hat vorübergehend Mann und großes Zuhause zurückgelassen und selbst ihr Nachtlager und Homeoffice in einem 24 Quadratmeter kleinen Musterhaus auf dem Gelände errichtet. Das Modell „Tiny Bauernkate“ steht auf Rädern, das Satteldach macht dieses Häuschen nebenbei seniorentauglich: Außer den vier Holzstufen vor dem Eingang, die durch eine Rampe ersetzt werden könnten, gibt es hier wegen der Dachneigung nichts hochzusteigen oder zu -klettern. Halbrundes Schlafzimmer, Wohnküche und Bad reihen sich, getrennt durch rustikale Massivholztüren, aneinander.

Der Esstisch wird zum Schreibtisch: Die Reporterin im Homeoffice zur Probe in der „Tiny Bauernkate“ in Visselhövede. Quelle: Kai Stockhausen

Zwischen Eingangs- und Terrassentür an den Längsseiten liegen bloß zwei sehr große Schritte. Der Einbauesstisch aus Fichte dient – freigeräumt – als Schreibtisch; so ist das im Tiny House. Aber auch in manchem Einzimmerapartment. Kleine Wohnungen hat es schon immer gegeben, viele Menschen haben aus Kostengründen wenig Platz. Neu ist der Trend, sich ohne Not zu verkleinern. Minimalisten tun das, um zu sehen, mit wie wenig sie auskommen, und um den Geist frei zu machen. Klimabewegte wollen mit einfachem Lebensstil den ökologischen Fußabdruck verringern. Viele andere finden es einfach praktisch, sich um wenig kümmern zu müssen.

Zum Beispiel Heinz-Jürgen und Birgit Kretschmar, sie haben in Visselhövede einen Bungalow auf Rädern mit 40 Quadratmeter Wohnfläche erworben. Ein Platz im Grünen mit etwas Abgeschiedenheit und eigenem Eingang war ihnen wichtig. Das Haus in Nordfriesland, 250 Quadratmeter, haben die 64-Jährigen verkauft, ihr Wohnmobil aber behalten. „Wir wollen ja viel reisen“, erzählt der frühere Lackierer. Da sei es auch finanziell nicht sinnvoll, am großen Haus festzuhalten. Vor allem von Werkzeug habe er sich trennen müssen. Seine Frau hat, wie sie sagt, „den Kleiderschrank um mehr als die Hälfte verkleinert“ – Klamotten verschenkt, verkauft und entsorgt. „Das war ein richtiger Befreiungsschlag.“ Dass sie auf kleinem Raum miteinander auskommen, wussten sie schon. „Wir kennen das vom Wohnmobil.“

„Wir wollen ja auch reisen“. Heinz-Jürgen und Birgit Kretzschmar haben sich ein Häuschen mit 40 Quadratmeter Wohnfläche zugelegt. Quelle: Gabriele Schulte

Tiny House ist ein Modebegriff. Er stammt aus den USA, wo nach der Finanzkrise ab 2009 viele Hausbewohner gezwungenermaßen in ein kleines Heim ohne festes Fundament umzogen, und heißt übersetzt „winziges Haus“. Ein Tiny House hat laut amerikanischem Baugesetz bis 37 Quadratmeter Grundfläche und kann bewegt werden, steht aber in der Regel an einem festen Platz.

„Eine Definition in Deutschland ist in Arbeit“, heißt es beim Bundesverband Tiny House. Tatsächlich fehlt es noch an manchen Regeln, etwa was das Versetzen der mobilen Häuser betrifft. Schon darüber, was ein Tiny House ist, gehen die Meinungen auseinander. „Ein kleines Haus“, meint etwa Kai Stockhausen, der neben seinem Feriengebiet in Visselhövede die insgesamt drei Tiny Houses auf Rädern zum Probewohnen aufgestellt hat. Der Pferdewirt zeigt in Richtung der angrenzenden konventionellen Wochenendhäuser. ,,Das da sind im Prinzip auch Tiny Häuser.“

Mikrohaus bis Minihaus

Der Bundesverband Mikrohaus, der die Interessen auch von Hausboot- und Modulbauherstellern vertreten will, hat kurz vor Start noch keine Begriffsbestimmung gefunden. „Darüber diskutieren wir noch“, sagt Geschäftsführer Lars Bosse. Meist werden Tiny Houses in Deutschland als Minihäuser mit bis 50 Quadratmeter Wohnfläche beschrieben, kleinere heißen auch Mikrohäuser. Oft haben sie Räder, damit sie an einen anderen Wohnort versetzt werden können. Das ist aber aufwendig, nicht selten mit einem teuren Sondertransport verbunden, und hat mit Vagabundenfreiheit wenig zu tun.

Kai Stockhausen vor der noch nicht ganz fertig gestellten Tiny-„Bauernkate“ auf seinem Gelände zum Probewohnen in Visselhövede. Quelle: Gabriele Schulte

Klare Vorstellungen von dem, was Tiny Houses ausmacht, hat Peter Pedersen, Geschäftsführer von Rolling Tiny House, wie sie in Visselhövede ausprobiert werden können. „Sie sind als vollwertiges Wohngebäude konzipiert, das gleichzeitig als Anhänger mit Sonderaufbau straßenzulassungsfähig ist.“ So könnten sie beispielsweise im Todesfall von den Erben an einen anderen Ort gebracht und zum Beispiel als Ferienhaus weitergenutzt werden. Ein Tiny House muss demnach mit Unterlagen für eine Baugenehmigung ausgestattet sein und über Hausanschlüsse für die öffentliche Versorgung mit Strom und Wasser verfügen. Auch sollte ein Tiny House die Energieeinsparverordnung erfüllen.

Abwassernetz oder Hauskläranlage

Wo ausnahmsweise kein Anschlusszwang ans Abwassernetz vorgeschrieben ist, ist der Grundstücksbesitzer verpflichtet, eine Hauskläranlage zu errichten und zuzulassen. Typisch ist ein kleines Grundstück ums Haus, das gekauft oder gepachtet wird. „Tiny Houses sind etwas für die ländliche Region“, meint Pedersen. In Großstädten würden die einzeln stehenden Häuschen zu viel und zu teure Fläche benötigen.

„Vollwertige Wohngebäude“: Peter Pedersen, Geschäftsführer von Rolling Tiny House, vor zwei seiner Modellbauten in Visselhövede. Quelle: Gabriele Schulte

Der Volkswirt erzählt, dass ihm viele Idealisten begegnet sind, und stellt klar, was seiner Ansicht nach alles kein Tiny House ist: gestapelte Mini-Apartments in Städten zum Beispiel, ebenso wenig Bau- oder Wohnwagen. Seine kleinen Häuser auf Rädern dagegen seien hinreichend statisch geprüft und dürften bei Bedarf auf der Straße von einem Wohnort zum nächsten bewegt werden. Pelletöfen heizen die Stuben, Luft-Wärme-Tauscher oder Klimaanlagen entfeuchten sie, damit sich kein Schimmel bildet. Solarmodule zum Heizen auf jedem Minidach hält Pedersen weder ökologisch noch ökonomisch für sinnvoll: „Die Elektronik ist die gleiche wie bei einer Großanlage und daher unverhältnismäßig.“ Gute Kunststoffdämmung halte die Wärme im Übrigen viel besser als etwa Schafwolle.

Von 200 auf 60 auf 20 Quadratmeter

Die Energiebilanz sieht bei dem Häuschen auf Rädern, das sich Joachim Graf unweit des Tiny-House-Geländes in Visselhövede einrichtet, schlechter aus. Das weiß der pensionierte Physiklehrer aus Dahlenburg (Kreis Lüneburg). Er hat sich einen alten Zirkuswagen gekauft, mit neuem Aufbau versehen und hievt gerade ein Schränkchen hinein. Ein echtes Tiny House sei das nicht, sagt Graf, er dürfe den Wagen rechtlich nur als Ferienhaus nutzen. „Ich nenne das den Wohnwaggon.“ Langfristig könne er sich vorstellen, ganz in so ein 20 Quadratmeter kleines Haus umzuziehen, nachdem er schon von einem 200-Quadratmeter-Domizil in eine 60-Quadratmeter-Wohnung umgezogen sei. Allerdings sei er nicht bereit, für ein kommerziell gefertigtes Tiny House 80.000 Euro und mehr zu bezahlen.

„Ich nenne das den Wohnwaggon“: Joachim Graf hat einen ehemaligen Zirkuswagen erworben. Quelle: Gabriele Schulte

Am Abend übertönt in der von der Reporterin bewohnten „Tiny Bauernkate“ prasselnder Regen das Knistern des Ofens. Es ist warm und gemütlich. In den Häuschen rundum gehen die Lichter an. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit und gehört zu den Vorzügen einer Tiny-House-Siedlung, wie Probebewohnerin Julia Schröder nebenan meint. Sie als Stadtkind habe sich anfangs im Dunkeln geängstigt, gesteht sie. Doch von der kleinen Gemeinschaft sei sie sehr angetan. „Jeder hat seins und man hat seine Ruhe“, sagt die junge Frau. „Trotzdem sind die Nachbarn da.“

In Celle entsteht eine Tiny-Haus-Siedlung Wer in einem Tiny House leben möchte, hat es schwer, ein dem Bau- und Planungsrecht entsprechendes passendes Grundstück zu finden. Deutschlandweit gibt es bisher nur wenige Standorte explizit für Tiny Houses, an denen dauerhaftes Wohnen auf Rädern erlaubt ist, mit vorgeschriebenem Anschluss an Strom-, Wasser- und Abwassernetz, je nach Gemeinde verbunden mit Vorgaben zu Fassade und Dachform. Campingplätze sind nicht als Erstwohnsitz zugelassen. Kommunen reagieren auf die Nachfrage. So will die Stadt Celle in Kürze im Ortsteil Blumlage eine sowohl stadt- wie naturnahe Tiny-House-Siedlung realisieren. Die 16 bis 18 Grundstücke haben eine Größe zwischen 260 und 315 Quadratmetern, die Grundfläche der Häuser soll auf 50 Quadratmeter begrenzt werden. Autos dürfen nur zum Be- und Entladen vorfahren, Parkplätze liegen am Rand. Damit soll einer Schwachstelle der Tiny Houses, der geringen Schalldämmung, entgegengewirkt werden. Schon vor der Vermarktung reiche das Interesse weit über die Region hinaus, sagt Stadtplaner André Grote. „Vom Alter ist es gut durchmischt, vom jungen Single bis zum Best Ager.“ Eine weitere Möglichkeit findet sich aktuell im Wendland: In Gartow werden für Minihäuser mit Baugenehmigung in einer Wohnsiedlung vier Grundstücke zur Pacht angeboten. In Visselhövede (Kreis Rotenburg) stellt Kai Stockhausen, angrenzend an drei Probewohnhäuser, Eigentümern Flächen zur Verfügung. In Hornburg (Kreis Wolfenbüttel) bietet eine Maklerin Kaufgrundstücke für Tiny Houses an. Vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen werden vielerorts Möglichkeiten diskutiert, etwa in Ritterhude bei Bremen und in Burgdorf (Region Hannover).

Am nächsten Morgen scheint die Sonne durchs runde Fenster im Kuppeldach über dem Bett der „Bauernkate“, die nur ihrer Optik wegen so heißt. Das Probewohnen der Reporterin findet ein Ende. Wie wäre es, dauerhaft in der „Tiny Bauernkate“ zu leben? Die Decke fällt einem jedenfalls nicht auf den Kopf, sie ist rund drei Meter hoch. Nur wenige Sachen sind nach zwei Tagen und zwei Nächten zurück ins Auto zu räumen, die allerallermeisten sind zu Hause geblieben. Es wäre schwer, sich von so vielen zu trennen. Aber es ginge. Immerhin stellt fast jeder neben sein Tiny House noch ein kleines Gartenhaus. Da ist dann Platz für Fahrrad, Wintermantel und Waschmaschine. Was braucht man mehr?

Von Gabriele Schulte