Rostock

Hautkrebsalarm in Deutschland: Die Zahl der Erkrankungen bundesweit steigt stetig. Vor allem die ultraviolette (UV-) Strahlung ist der größte Risikofaktor für die Entstehung der häufigsten Hautkrebsformen: dem hellen Hautkrebs (Basaliom) und dem schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom). „Bundesweit wird jährlich bei bis zu 250.000 Bürgern weißer und in etwa 32.000 Fällen schwarzer Hautkrebs neu diagnostiziert“, sagt Prof. Dr. Steffen Emmert.

Zweithäufigste Berufskrankheit

Der Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie an der Universitätsmedizin Rostock betont: „ Hautkrebs durch UV-Strahlung stellt in Deutschland nach der Lärmschwerhörigkeit bereits die zweithäufigste anerkannte Berufskrankheit dar.“ Am 21. Juni wird alljährlich der Sonnenschutztag begangen. Der Dermatologe erläutert die zehn wichtigsten Regeln beim Sonnenbaden.

Anzeige

Prof. Steffen Emmert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie an der Unimedizin Rostock, zeigt, wie mit einem digitalen Auflichtmikroskop, auffällige Pigmente auf der Haut erfasst werden. Deren Entwicklung wird bei Hochrisikopatienten einmal jährlich gecheckt. Quelle: Penne,Volker

Weitere HAZ+ Artikel

1. Babys nicht direkt der Sonne aussetzen

Bei Kindern unter einem Jahr ist die direkte Sonneneinstrahlung strikt zu vermeiden. Denn Kinderhaut ist noch weitaus empfindlicher als die von Erwachsenen. Gerade Sonnenbrände in der frühen Kindheit erhöhen das Hautkrebsrisiko im Erwachsenenalter enorm.

2. Wasser reflektiert Sonnenstrahlen

Ob an der Ostsee, am Badeteich oder im Freibad – das Wasser reflektiert die Sonnenstrahlen stark. Deshalb ist gerade bei spielenden Kindern am Strand darauf zu achten, dass diese keinen Sonnenbrand erleiden.

3. Besonderes Risiko in der Mittagszeit

Bereits ein recht kurzer Aufenthalt in der Sonne kann zum Sonnenbrand führen. Gerade vor der prallen Mittagssonne sollten nicht nur die Kinder geschützt werden. Die ultraviolette Strahlung ist unsichtbar. Deshalb sollte man beispielsweise die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes beachten. Ein UV-Index größer fünf steht für eine hohe Belastung. Ab Stufe drei ist der Schutz durch Kleidung und Sonnencreme absolut ratsam.

4. Sonnenschutz auch im Schatten nötig

Auch im Schatten ist Sonnenschutz angesagt: Bis zu 75 Prozent der UV-Strahlung wirken hier, da Sonnenlicht von der Umgebung reflektiert wird. Viele Sonnenschirme sind je nach verarbeitetem Stoff keineswegs lichtundurchlässig.

5. UV-Schutzkleidung wählen

Beim Kauf von Textilien ist auf den entsprechenden Lichtschutzfaktor zu achten. Luftdicht und trotzdem dicht gewebt – auf UV-Undurchlässigkeit kommt es an. Vorsicht: Ein weißes T-Shirt schützt nur etwa mit Lichtschutzfaktor drei. Ein nasses Shirt noch weniger.

6. Das „Lichtkonto“ der Haut

Die Haut vergisst nichts. Jeder Mensch besitzt ein individuelles Lichtkonto der Haut. Wird dieses überzogen, also der Reparaturmechanismus über­fordert, kommt es zum Entstehen von Hautkrebs.

7. Sonnenbräune ist nicht gesund

Die Bräunung der Haut ist an sich nicht gesund. Sie stellt einen Schutzmechanismus dar, der die Haut gesund halten soll. Wenn UV-Strahlen, wie sie im Sonnenlicht enthalten sind, auf die Haut treffen, wird die Bildung von Melanin angeregt – die Haut bräunt. Der Farbstoff Melanin nimmt einen kleinen Teil des UV-Lichts auf und schützt das größte Organ des Körpers auf diese Weise vor Schäden. Die Schutzgröße entspricht aber nur Lichtschutzfaktor drei bis fünf.

8. Mindestens Sonnenschutzfaktor 20

Es werden sechs Hauttypen unterschieden – sie reichen vom keltischen Typ (sehr helle Hautfarbe) bis hin zum schwarzen Hauttyp (dunkelbraune bis schwarze Hautfarbe). Die Eigenschutzzeit der Haut variiert dementsprechend von weniger als zehn bis weit mehr als 90 Minuten. Hierzulande dominiert (50 bis 60 Prozent) der nordische Typ mit heller Hautfarbe. Dessen Eigenschutzzeit der Haut liegt bei 10 bis 20 Minuten. Das Sonnenschutzmittel sollte also mindestens einen Lichtschutzfaktor von 20 bis 25 aufweisen.

9. Regelmäßig eincremen

Der Schutz durch eine moderne, wasserfeste Creme ist sofort gegeben. Damit der Sonnenschutz besser einzieht, ist er etwa 30 Minuten vor dem Sonnenbad aufzutragen. Da der Schutzfilm mit der Zeit verloren geht, zum Beispiel durch Schwitzen oder beim Schwimmen, ist es sicherer, nachzucremen.

10. Mineralischer Anteil im Sonnenschutz wichtig

Das natürliche Sonnenlicht besteht aus zwei Arten von UV-Licht – dem UV-A- und dem UV-B-Licht. Ein gute Creme schützt vor beiden Strahlen. Deshalb ist auf einen mineralischen Anteil in der Sonnencreme zu achten. In vielen Tagescremes für Frauen ist übrigens bereits ein Sonnenschutz enthalten. Hier auf den Lichtschutzfaktor schauen!

Von Volker Penne