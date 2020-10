Hannover

Die Niedersachsen-SPD hat schockiert auf den Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann reagiert. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) würdigte Oppermann am Montag als jemanden, „der sich buchstäblich sein Leben lang für die Gesellschaft eingesetzt hat“. Oppermann habe immer ein tiefes, ehrliches Engagement gehabt, die Gesellschaft besser zu machen, sagte Weil. „Und das ist ihm an vielen Stellen auch gelungen.“ Weil kannte Oppermann seit Göttinger Studentenzeiten. „Persönlich bin ich tieftraurig. Er wird mir sehr fehlen.“

Schäuble : Oppermann war ein Vollblut-Parlamentarier

Auch SPD-Fraktionschefin Johanne Modder zeigte sich schockiert. „Mit dem Verlust von Thomas verliert die Politik nicht nur einen erfahrenen und leidenschaftlichen Politiker, die Sozialdemokratie nicht nur einen gradlinigen und engagierten Mitstreiter, sondern viele von uns einen zuverlässigen und liebevollen Freund“, sagte Modder. „Mit Thomas geht ein großer Politiker, aber allem voran ein treuer Wegbegleiter und guter Ratgeber.“

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich tief bestürzt über den plötzlichen Tod seines Vizepräsidenten Thomas Oppermann geäußert. „Ich behalte ihn vor allem als Vollblut-Parlamentarier in Erinnerung“, erklärte der CDU-Politiker am Montag. „Wer Thomas Oppermann zuletzt traf, erlebte einen Mann, der gerade nach der Ankündigung seines Abschieds aus der aktiven Politik im kommenden Jahr in sich zu ruhen schien und gleichzeitig voller Vorfreude auf kommende Projekte war.“ Die Nachricht von Oppermanns Tod bewege ihn sehr.

Im Bundestag habe sich Oppermann auf leidenschaftlich geführten Schlagabtausch verstanden - in seinem Amt als Vizepräsident sei er zugleich auf die Wahrung der Würde des Hauses bedacht gewesen. „Er wird uns gerade in dieser - nicht zuletzt durch die Pandemie - ungemein herausfordernden Legislaturperiode sehr fehlen“, erklärte Schäuble.

Merkel : Verlässlicher und fairer Partner

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat sich bestürzt und tief traurig über den plötzlichen Tod von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann gezeigt. „Ich habe ihn über viele Jahre als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in großen Koalitionen geschätzt“, erklärte sie nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Als Vizepräsident des Bundestags habe sich Oppermann „in turbulenter Zeit um unser Parlament verdient gemacht“. Merkel sprach Oppermanns Familie ihr aufrichtiges Beileid aus.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den gestorbenen Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann als einen besonderen Menschen und Demokraten gewürdigt. „Der Tod von Thomas Oppermann trifft mich tief. Er war immer da, seit meinem 1. Tag in der Politik in Niedersachsen“, schrieb die CDU-Politikerin am Montag auf Twitter. „Wir haben politisch gerungen, aber viel geschafft. Ein besonderer Mensch und Demokrat ist tot“, schrieb sie weiter.

Von der Leyen war vor ihrer Zeit als Bundesministerin in den Kabinetten von Kanzlerin Angela Merkel von 2003 bis 2005 CDU-Landtagsabgeordnete und Sozialministerin in Niedersachsen. Oppermann saß bis 2005 für die SPD ebenfalls im niedersächsischen Landtag.

Altmaier : Großartiger Demokrat und feiner Kerl

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans zeigte sich auf Twitter tief bestürzt: „Ein schwerer Schock für uns alle. Wir sind tief erschüttert und trauern mit seinen Angehörigen.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb, er habe Oppermann als Gesprächspartner und Ratgeber sehr geschätzt. „Seine Leidenschaft für Politik war für jeden spürbar. Sein viel zu früher Tod schockt mich.“ Vizekanzler Olaf Scholz twitterte: „Unser Land verliert einen versierten Politiker, der Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD einen leidenschaftlichen und kämpferischen Genossen. Wir alle verlieren einen Freund - und sind traurig.“

Anerkennung kam auch vom politischen Gegner. So twitterte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU): „Du warst ein großartiger Demokrat und ein wirklich feiner Kerl. Dein Tod macht uns fassungslos.“ Der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, schrieb: „Er war ein feiner Mensch, geschätzter Kollege und überzeugter Demokrat, der uns sehr fehlen wird.“ Die Vizevorsitzender der AfD, Beatrix von Storch, schrieb: „Er wird eine große Lücke hinterlassen: Thomas Oppermann war ein aufrechter Sozialdemokrat, engagiert für seine Sache und in Ton und Umgang fair.“

