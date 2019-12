Für mehr Transparenz an der Universität Göttingen hat sich der neue Interimspräsident Prof. Reinhard Jahn ausgesprochen. Er plädiert dafür, die Mitarbeiter stärker in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. An der Göttinger Uni hatte es zuletzt heftige Querelen um die Leitung der Hochschule gegeben.