Tödlicher Badeunfall: Mann ertrinkt in Kiessee

Marienhafe

Tödlicher Badeunfall: Im Altkreis Norden ist am Donnerstagabend ein Mann in einem Kiessee am Tjücher Moortun in Marienhafe ertrunken. Passanten hatten beobachtet, wie der Mann in der Mitte des Kiessees geschwommen und abgetaucht, aber nicht wieder aufgetaucht war. Drei Feuerwehren waren ab 18.30 Uhr mit einem Rüstwagen-Kran und einem Schlauchboot im Einsatz –auch der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber vor Ort. Nach etwa einer Stunde konnten Rettungskräfte den Mann nur noch tot aus dem See bergen. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Erst Anfang der Woche waren zwei Menschen in Niedersachsen bei Badeunfällen ums Leben gekommen: 26-Jähriger starb im Oberharz, 20-Jähriger konnte nur noch tot aus dem Tankumsee im Kreis Gifhorn geborgen werden.

Von RND/ros