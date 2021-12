Bergen

Die Bundeswehr hat weitere Details zum tödlichen Unfall am Dienstag auf dem Truppenübungsplatz Bergen im Kreis Celle bekannt gegeben. Auf HAZ-Anfrage teilte ein Sprecher am Mittwoch mit, der Kampfpanzer Leopard 2 und der Geländewagen seien bei einer Gefechtsübung kollidiert. Bei dem Vorfall kamen die beiden Insassen des Autos ums Leben. Zurzeit finden umfangreiche seelsorgerische Maßnahmen vor Ort statt.

„Bei den Getöteten handelt es sich um einen Soldaten und einen Zivilfahrer der Panzertruppenschule“, sagt Hauptmann Thomas Rotter, Presseoffizier der Einheit in Munster. Sie gehörten demnach der Ausbilder- und Schiedsrichtergruppe an, die die Übung begleitete. Die Männer, zu deren Alter noch keine Angaben gemacht werden, waren in einem sogenannten Greenliner unterwegs – der modernen Variante des Bundeswehr-Geländewagens Wolf, einer Mercedes G-Klasse 300.

Zwei Militärseelsorger in Bergen im Einsatz

Laut Rotter fanden zum Unfallzeitpunkt „taktische Gefechtshandlungen“ auf dem Truppenübungsplatz statt. Der Leopard-Fahrer habe selbst kurz vor Abschluss der Übung gestanden, auch er ist Mitglied der Panzertruppenschule. Wieso die Schiedsrichter und der mehr als 60 Tonnen schwere Kampfpanzer gegen 15 Uhr auf der weitläufigen Schießbahnen kollidierten, sei noch unklar. „Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagt Rotter. „Wir werden sie seitens der Bundeswehr in alle Richtungen unterstützen.“

Brigadegeneral Ullrich Spannuth (57), Kommandeur der Panzertruppenschule, habe noch bis tief in die Nacht mit Angehörigen der beiden Getöteten telefoniert. Am Mittwochmorgen gab es zudem eine Schweigeminute, danach brach Spannuth selbst von Munster nach Bergen auf. Außerdem sind laut Sprecher Rotter zwei Militärseelsorger vor Ort, um für die Bundeswehrangehörigen da zu sein, „die einfach auch Betreuung brauchen“. Der Panzertruppenschule gehören 1150 Soldaten an, sie ist die wichtigste Ausbildungseinrichtung des Heeres für gepanzerte Kampftruppen.

Verteidigungsministerium: „Wir sind in tiefer Trauer“

Bereits am Dienstagabend trauerte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, auf Twitter: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Hinterbliebenen sowie der Truppe vor Ort.“ Das Bundesverteidigungsministerium schrieb: „Wir sind in tiefer Trauer.“ Wegen des Unfalls sagte es daher eine Serenade zur Verabschiedung des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn in Berlin kurzfristig ab. Die zu dem Zeitpunkt noch amtierende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) äußerte sich ebenfalls auf Twitter und zeigte sich „tief betroffen vom Tod zweier Bundeswehrangehöriger“.

Von Peer Hellerling