Ströhen

Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist am Montagnachmittag in Ströhen im Landkreis Diepholz von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann auf dem rechtsseitigen Radweg der Ströher Straße in Richtung Ströhen unterwegs, als er am Ende des Radweges auf die Fahrbahn wechseln musste.

Dabei übersah der Radfahrer einen in gleicher Richtung fahrenden Lastwagen. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer konnte nicht mehr bremsen. Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Von RND/lni