In Mühbrook bei Neumünster in Schleswig-Holstein ist ein WC-Streit eskaliert. Eine Hotelinhaberin sperrte am Sonntag die Türen zu, weil zu viele Spaziergänger am Einfelder See auf die Toilette des eigentlich wegen Corona geschlossenen Hotels wollten – und schickte sie per Hinweiszettel zum Wohnhaus des Bürgermeisters.