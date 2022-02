Topfschlagen auf dem Meeresgrund: Christian Prange ist Minentaucher

Rodenberg

Beißend kalter Wind peitscht die Wellen auf, Regen prasselt auf das Boot. Der Taucher lässt sich an einem Führungsseil zum Meeresboden hinab. Unter Wasser ist die Sicht gleich null. Was folgt, erinnert an Topfschlagen, weil der Taucher blind über den Grund tastend einen Gegenstand aufzuspüren versucht. Die Krux: Er ist auf der Suche nach einer vielleicht noch funktionstüchtigen Mine.

Eigentlich hatte Christian Prange, 31, aus Rodenberg, gar keine Lust auf Bundeswehr. Er leistete den Zivildienst ab - sein Lebensweg brachte ihn dennoch zum Bund. Heute bildet Prange Minentaucher in Eckernförde aus. Eine Zukunft als Soldat kann er sich aber immer noch nicht vorstellen.

Prange will als Motivationsredner durchstarten. Sein Fokus liegt auf der Stärkung von Selbstvertrauen – bis dieses so bombenfest ist, wie das eines Minentauchers. Er zeigt, dass Gedanken Sprengkraft haben.

Nur die wenigsten überstehen die Ausbildung

Prange wollte seine Leidenschaft – das Tauchen – zum Beruf machen. Eine Dokumentation lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Spezialeinheit der Minentaucher. Nach einem Praktikum entschied er sich zu der Ausbildung, die er mit 22 Jahren begann. Was er schildert, kann von außenstehender Warte als endlose Plackerei zusammengefasst werden. Kameradschaft und Teamgeist machten aber Eindruck auf den jungen Mann. Zudem habe er seine körperlichen und geistigen Grenzen kennenlernen wollen.

Mit 13 weiteren Männern begann Prange den Lehrgang, nur drei schlossen diesen nach einem halben Jahr ab. Durch die Herausforderungen habe er sich oft durchbeißen müssen. Er habe seinerzeit das Gefühl gehabt, er wäre rausgeflogen, wenn er den Takt nicht gehalten hätte. Durchhalten wurde zum Mantra. Den Aspiranten wurde eine Kraftprobe nach der anderen abverlangt – auch mental. „Du merkst immer wieder, dass es definitiv nicht unmöglich ist. Du wächst mega an den Herausforderungen“, so der 31-Jährige.

Situationen wie aus Filmen

Prange erlebte Situationen, die die meisten Menschen nur aus Filmen kennen – etwa den Sprung aus einem Helikopter ins Meer. „Du sitzt in einem Heli und hast keinen Einfluss darauf, aus welcher Höhe du springen wirst. Dann bekommst du einen Schulterklopfer und musst einfach darauf vertrauen, dass es gut geht.“

Nach etwa einem Jahr erfolgte die Abschlussprüfung. Prange absolvierte Folgelehrgänge und ist mittlerweile seit zweieinhalb Jahren Ausbilder.

Minensuche als Topfschlagen

Rund 80 Aktive gehören der Spezialeinheit an. Der Kernauftrag lautet, Minen zu beseitigen – und zwar durch Detonation. Soll heißen: Sie werden unter Wasser gesprengt. Oft werden Übungen und Einsätze im Nato-Verband vollzogen, so war Prange beispielsweise schon in Skandinavien, in Portugal und in Tunesien.

Von einem anderen Trupp wird der Meeresboden zunächst mit einem Sonar abgesucht. Mutmaßliche Treffer – meist handelt es sich dabei aber um Steine – werden an die Taucher gemeldet. Weil die Sicht in der Regel schlecht ist, tasten diese den Meeresboden ab und „suchen topfschlagend unter Wasser nach Objekten“, wie es Prange ausdrückt. Einige Minen verfügen über Kontaktauslöser, Ankertauminen beispielsweise. „Es gibt Modelle, die funktionieren noch.“

Nach dem Zivildienst landete Christian Prange doch beim Bund. Quelle: privat

„Wenn du Angst hast, bist du für den Job nicht gemacht“

Das Risiko suche er nicht, er sei auch nicht leichtsinnig. Die Erfahrung wandele die Angst aber in Respekt um. „Wenn du Angst hast, bist du für den Job nicht gemacht“, konstatiert er. Auch darüber hinaus wird den Tauchern eine starke Persönlichkeit abverlangt.

Pranges Achillesferse sei seine Seekrankheit. „Wir arbeiten in den seltensten Fällen bei Sonnenschein und glatter See.„ Dass er unmittelbar vor dem Einsatz über der Reling hänge, hält ihn aber nicht ab. Die Soldaten müssen funktionieren, wenn es darauf ankommt. „Widrigkeiten zeichnen den Job aus“, sagt Prange.

Salsa und Speaker-Seminare als Ventile

2018 frustrierten ihn einige Strukturen der Tätigkeit. „Man verliert die Perspektive, wenn man nur mit Minentauchern abhängt“, schildert Prange. Er suchte nach Ventilen und wurde doppelt fündig. Er fing an, Salsa zu tanzen und stieß auf ein Video eines Speakers. Dabei handelt es sich um Redner, die etwa Motivation oder Inspiration zu vermitteln suchen. Unterhaltung werde dabei mit Wissen verwoben. In der Folge las Prange viel zur Persönlichkeitsentwicklung und besuchte Seminare. Er habe unter anderem eine positivere Denkweise gewonnen, sei zufriedener geworden und habe gelernt, Emotionen zuzulassen.

Christian Prange gibt seine Erfahrungen als Minentaucher weiter. Quelle: privat.

Vor zwei Jahren sprach er erstmals selbst vor einer kleinen Gruppe über die Stärkung des Selbstvertrauens. Die Rückmeldungen zeigten, dass er den Zuhörern damit wertvolle Impulse geben konnte. „Ich habe damals das Gefühl gehabt, dass sich mein innerer Kompass verstellt hat“, schildert er. Ein Jahr lang absolvierte er nebenbei eine Speaker-Ausbildung, die er im Sommer beendete. Abschließend trat er bei der „Gedanken Tanken“-Rednernacht auf. Sein Motto: „Ein bombenfestes Selbstvertrauen findest du nur außerhalb deiner Komfortzone.“

Prange möchte andere motivieren

„Du kannst dich nicht vor den Spiegel stellen und dir Selbstbewusstsein einreden“, befindet er. Es wachse nur mit dem Meistern von Herausforderungen. Die Rede garnierte er mit Tipps für die Übertragung in einen weniger spektakulären Alltag, als seinen, und unterfütterte sie mit wissenschaftlichen Studien. Der Vortrag ist auf Youtube zu sehen.

Pranges Verpflichtung endet in drei Jahren. Berufssoldat möchte er nicht werden. „Es ist mir zu wenig, um damit mein ganzes Leben zu verbringen.“ Er möchte als Speaker und Motivationscoach Fuß fassen. Diesen Plan will er in den kommenden drei Jahren konturieren. „Ich sage immer: Das Leben passiert für dich.“

