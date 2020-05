Tote aus der Weser identifiziert: Wer hat Andrea K. gesehen?

Balge

Bei der Ende April aus der Weser geborgenen Toten handelt es sich um die 19-jährige Andrea K. aus Schöningen im Landkreis Helmstedt. Die Frau sei mittlerweile zweifelsfrei identifiziert, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, eine 25-köpfige Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Leiche von Andrea K. war am 28. April im Wasser des Schleusen-Kanals bei Balge von Binnenschiffern entdeckt worden. Die Tote wurde von Rechtsmedizinern der Medizinischen Hochschule Hannover untersucht.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe: Wer zwischen Ende März und Mitte April im Bereich der Schleuse etwas beobachtet hat, möge sich melden.

Das Opfer trug als Tätowierung am Hals ein Kreuz und in Schreibschrift den Buchstaben „P.“. Dieses Tattoo könnte jemandem bis Mitte April aufgefallen sein, hoffen die Ermittler.

Die Polizei sucht nach Zeugen: Ist jemandem dieses Tattoo aufgefallen? Quelle: Polizei/privat

Hatte die junge Frau Kontakt ins Rotlichtmilieu in Hannover ?

Das Tattoo soll nach Angaben des Polizeisprechers Hinweise darauf geben, dass die junge Frau möglicherweise Kontakte zum Rotlichtmilieu in Hannover sowie ins Bremer Umland hatte.

Personen, die in den zurückliegenden Monaten Kontakt zu der jungen Frau hatten oder Angaben zu ihren konkreten Aufenthaltsorten und auch Kontaktpersonen machen können, werden gebeten, sich mit der Mordkommission in Nienburg/ Schaumburg oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Angaben zum aktuellen Stand wurden nicht gemacht.

