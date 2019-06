Toter bei Wohnungsbrand in Wolfsburg

Wolfsburg

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wolfsburg ist am Freitag ein Mann gestorben. Vier Bewohner wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Ursachen in einer der Wohnungen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen schon aus einem der Fenster.

Komplettes Haus musste evakuiert werden

Feuerwehrleute mussten unter Atemschutz ein Ehepaar aus der betroffenen Wohnung holen. Der 84-jährige Mann starb wenig später in einem Krankenhaus. Seine 75 Jahre alte Frau wurde verletzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten auch die anderen Wohnungen in dem vierstöckigen Haus evakuiert werden. Insgesamt kämpften etwa 60 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

