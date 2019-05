Otterndorf

Nach dem Fund der Leiche eines 26-Jährigen in dessen Wohnhaus in Otterndorf bei Cuxhaven hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen. Die Ermittler verdächtigen den 20-Jährigen, seinen Bekannten getötet zu haben, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der junge Mann sei festgenommen worden, er bestreite die Tat. Inzwischen gebe es einen Haftbefehl. Das Opfer stammt den Angaben zufolge aus Somalia, der Tatverdächtige aus Afghanistan.

Der 26-Jährige war am Mittwoch kurz vor Mitternacht tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus, hat bislang aber keine Angaben zur Todesursache gemacht.

Von RND/lni