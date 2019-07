Bad Harzburg

Es ist eine Zahl, von der vor vier Jahren noch niemand in Bad Harzburg zu träumen wagte: eine Million. So viele Menschen werden in diesem Jahr den Baumwipfelpfad besucht haben – viel mehr als bei der Eröffnung im Jahr 2015 angenommen. Es sind Attraktionen wie diese, die Bad Harzburg innerhalb weniger Jahre von einem vor allem bei Senioren beliebten Wanderziel zu einem Urlaubsort für Familien mit kleinen Kindern gemacht haben. Und der Wandel geht noch weiter.

Ein Kilometer mit mehr als 50 Stationen

„Auf geht’s, rauf geht’s!“, ruft eine Frau ihren Gästen zu und lächelt so ansteckend, dass alle zurücklächeln. Eva-Christin Ronkainen-Kolb, 33 Jahre, ist Leiterin und Geschäftsführerin des Baumwipfelpfads und führt eine Gruppe in 300 Metern Höhe über den rund einen Kilometer langen Holzweg entlang von Ästen, Blättern und Nadeln. 165 Kubikmeter Lärchenholz und 759 Tonnen Stahl, gehalten von 10.000 Schrauben, stecken in dem Bauwerk.

Dank einer speziellen Aufstiegskonstruktion ist der Pfad sogar barrierefrei. „Wir haben mehr als 50 Stationen mit Informationen und Interaktion“, sagt sie. „Aber keine Sorge, ich erzähle nicht zu jeder etwas.“ Wieder ein Lächeln auf allen Gesichtern.

750 Tonnen Stahl sind in der Anlage verbaut, gehalten von 10.000 Stahlschrauben. Quelle: Carolin George

Informationen über Luchse, Kiepenfrauen und Fichten

Doch natürlich geht es in erster Linie um Informatives aus dem Harz. Etwa den Luchs, der als ausgerottet galt und seit 2001 erfolgreich wieder angesiedelt ist. Oder die Kiepenfrauen, die über Jahrhunderte hinweg ihre mit bis zu 40 Kilogramm befüllten Tragekörbe in den Oberharz schleppten und daher auch „Harz-Kamele“ genannt wurden. Und keine Führung kommt ohne das Thema aus, das bei Bewohnern und Urlaubern für betretene Mienen sorgt: die unzähligen toten Fichten im Oberharz. „Sehen Sie mal, dies ist eine echter Harzer Fichte“, sagt Geschäftsführerin Ronkainen-Kolb, als die Gruppe an einem etwa 150 Jahre alten Baum vorbeikommt. „Die Äste sind knorrig, sodass der Schnee gut abrieseln kann. Diese Fichte gehört schon immer hierher, im Gegensatz zu den Flachlandfichten im Oberharz. Sie sind dort angepflanzt worden.“

Bad Harzburg hat Glück mit seinen Laubbäumen

Für den Borkenkäfer sind sie ein gefundenes Fressen. Mehr als die vierfache Population des Schädlings müssen die Bäume verkraften, aufgrund des warmen und trockenen Wetters im vergangenen Jahr bildete der Käfer vier Generationen aus statt einer einzigen. Bis zu 20.000 Exemplare befallen eine einzige Fichte, erläutert Ronkainen-Kolb. „Raten Sie einmal, wie lange es dauert, bis die Nährstoffschicht des Baumes zerstört ist – es sind 28 Tage.“ Bad Harzburg liegt dagegen günstiger. Anders als im Oberharz wachsen hier viele Laubbäume, an deren Ästen der Pfad in rund 20 Metern Höhe vorbeiführt.

2 Millionen Euro Fördergeld von der EU

Der Ort ist also wohl gewählt, und der Mut der Inhabergesellschaft hat sich gelohnt. 4,6 Millionen Euro teuer ist das Projekt der Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe Bad Harzburg GmbH, die städtische Gesellschaft hat 2 Millionen Euro an EU-Förderung dafür nach Bad Harzburg geholt. Eva-Christin Ronkainen-Kolb und ihr Mann Holger Kolb haben mit ihrer Firma Harz Venture die europaweite Ausschreibung zum Betrieb des Pfades gewonnen. Die nächste Investition werden die beiden allerdings in Eigenregie stemmen: eine Baumschwebebahn, die 2,5 Millionen Euro kosten wird. Sie soll vom Gipfel des knapp 500 Meter hohen Burgbergs ins Tal führen, in direkter Nachbarschaft zum Baumwipfelpfad. „In rund 22 Metern Höhe schweben die Gäste gemütlich mit maximal 15 Stundenkilometern hinunter ins Tal“, sagt Ronkainen-Kolb.

Auch Hotellerie entwickelt sich erfolgreich

Doch nicht nur die Freizeitmöglichkeiten erreichen in Bad Harzburg damit ein neues Niveau, sondern auch die Hotellerie macht große Sprünge. Seit 2014 bietet ein Haus mit dem verheißungsvollen Namen Aussichtsreich auf dem Burgberg Zimmer mit Weitblick, die nur zu Fuß oder per Seilbahn zu erreichen sind. Im Tal wurde die historische Siemens-Villa zum Ettershausresort umgebaut und erweitert, außerdem gibt es einige externe Hotelzimmer mit besonderer Lage – in Baumhäusern. Sie scheinen bei den Gästen anzukommen, denn weitere sind im Bau. Die neuen Projekte spiegeln sich auch in der Statistik wider: Zählte Bad Harzburg im Jahr 2013 noch etwas mehr als 456.000 Übernachtungen, waren es 2018 mit 545.000 bereits fast 100.000 mehr. „Es kommen immer mehr Familien mit kleinen Kindern her und jüngere Leute“, sagt Ronkainen-Kolb. „Wir haben die Zielgruppe des Ortes einmal komplett gedreht.“

Der Harz boomt allerorten Der Harz profitiert vom Trend zum Urlaub in Deutschland, und auch die Tourismusinvestitionen in anderen Orten als Bad Harzburg zeigen Wirkung. So wurde in Torfhaus die Feriensiedlung erheblich erweitert, der Wurmberg als Skigebiet und für den Ganzjahresbetrieb ausgebaut, und im Ostharz an der Rappbodetalsperre bietet die Harzdrenalin GmbH Erlebnisse für den kleinen und großen Kick an. Besucher können per Seil gesichert die Staumauer hinablaufen, die 450 Meter lange Hängebrücke besteigen und unterhalb der Brücke per Pendelsprung oder Doppelseilrutsche in Richtung Abgrund fliegen. „Seit etwa zehn Jahren steigen die Übernachtungszahlen jedes Jahr um 2 bis 4 Prozent“, sagt Andreas Lehmberg vom Harzer Tourismusverband. Sie bewegen sich zwischen rund sechs und mehr als acht Millionen – und die Kurve steigt weiter. Auch 2019 liegt bereits wieder bei einem Plus von etwa 3 Prozent. Damit einher gehe ein umfangreicher Trend zu Renovierungen und Erneuerungen kleiner Unterkünfte. „Viele kleine und mittelgroße Häuser entstehen neu oder wechseln ihre Besitzer“, sagt Lehmberg. „In diesen Betrieben liegen insgesamt die meisten Betten im Harz.“

Von Carolin George