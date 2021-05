Hannover

Die sogenannte „Landeskinderregelung“ für den Tourismus in Niedersachsen sorgt bei den Hoteliers an der Ostfriesischen Küste und auf den Inseln für Aufregung. „Das ist ein Schlag ins Gesicht der Hoteliers“, sagt Volkmar Vogel aus Borkum, der dort das Hotel Atlantik führt. Er wirft der Landesregierung vor, derzeit eigentlich gar keinen Tourismus haben zu wollen und sich deshalb die „Landeskinderregelung“ ausgedacht zu haben, die bis zum 30. Mai es nur Bürgerinnen und Bürgern Niedersachsen erlaubt, auch in Niedersachsen Urlaub zu machen.

Gros der Gäste auf Borkum bisher aus NRW

Denn der weitaus größte Teil der Gäste komme aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen machten auf Borkum gerade einmal 10 Prozent der Besucher aus, berichtet Vogel. Er erzählt von einem befreundetem Hotelier, der in dieser Woche eigentlich 50 anreisende Gäste auf seiner Liste habe, aber nur drei davon seien aus Niedersachsen. „Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine Gäste aus Niedersachsen haben wollen, aber bei 140 Zimmern lohnt es sich nicht, nur für drei Gäste zu öffnen“, meint Vogel.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Übrigen sei die „Landeskinderregelung“ in vielen anderen Details undurchdacht, meint Vogel, der örtlicher Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) ist. Beispielsweise habe er die Anfrage einer Gruppenreise gehabt. „Aber die dürfen auch aus Niedersachsen nicht anreisen, weil Reisebusfahrten nicht erlaubt sind“, berichtet er. Allerdings lässt Vogel sich nicht entmutigen, er hoffe jetzt, dass zu Pfingsten doch noch mehr Niedersachsen auf die Insel kommen. An gastronomischen Angeboten werde es dann nicht mangeln, denn einige Restaurants wollten ihre Außenbereiche öffnen, berichtet er.

Als Niedersachse nicht willkommen?

Aber nicht überall läuft es so. Denn einige Hoteliers wollen gar nicht öffnen. Das lohne sich wegen der nicht zugelassenen Gäste aus Nordrhein-Westfalen und der Belegungsquote von maximal 60 Prozent nicht, heißt es beim Dehoga. Ein Beispiel: Wir „freuen uns sooooo sehr auf euch“ und „eigentlich kann es losgehen“ ist auf der Facebook-Seite eines Hotels auf der Ostfriesischen Insel Juist zu lesen. Allen Gästen nach Pfingsten wurde jetzt aber ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Auf den Inseln hatte man bis zuletzt gehofft, dass die Landesregierung doch noch Urlauber aus anderen Bundesländern zulässt, sagt der Geschäftsführer der Ostfriesische Inseln GmbH, Göran Sell. Denn auf allen Inseln kämen bisher mehr als die Hälfte der Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und nur ein Drittel aus Niedersachsen. Ein weiteres Problem sei, dass derzeit nur die Außengastronomie zugelassen ist. Denn bei den Windverhältnissen auf den Inseln werde das Essen draußen besonders schnell kalt, meint er.

Ministerium verweist auf Inzidenzwerte

Besonders schmerzhaft sei, dass andernorts Urlaub für alle möglich sei, meint Sell. „Die Touristen aus Nordrhein-Westfalen fahren jetzt durch Niedersachsen durch um dann in Schleswig-Holstein Urlaub zu machen“, sagt der Geschäftsführer der Inseln-GmbH.

Der Sprecher des für den Tourismus zuständigen Landeswirtschaftsministeriums berichtet am Dienstag von ganz unterschiedlichen Reaktionen. Es gebe Menschen, die sich erst einmal weniger Öffnungen für den Tourismus gewünscht hätten, sagt Eike Frenzel. Dagegen würden sich Bürger aus Nordrhein-Westfalen im Ministerium über die Regelung beschweren. Ziel der „Landeskinderregelung“ sei es gewesen, die Mobilität möglichst zu reduzieren, damit die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen weiter sinkt.

Frenzel verwies auch auf die Sieben-Tage Inzidenz. In Niedersachsen lag sie am Dienstag bei 84,3 in Nordrhein-Westfalen dagegen bei 123. Aber natürlich freue man sich in Niedersachsen, auch schon bald Gäste aus Nordrhein-Westfalen als Urlauber begrüßen zu können, betonte Frenzel.

Von Mathias Klein