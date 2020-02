Touristen finden menschlichen Schädel am Strand von Norderney

Norderney

Touristen haben einen menschlichen Schädel am Strand der ostfriesischen Insel Norderney gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde der Fund bereits am vergangenen Donnerstag (20.2.) gemeldet und anhand von Untersuchungen bestätigt. An dem Schädel fehle etwa der Unterkiefer, hieß es am Donnerstag. Wie alt die Knochen sind oder woher sie stammen, war zunächst unklar. Eine mögliche Erklärung ist, dass der Schädel von einem früheren Friedhof der Insel stammt. Über den Fund hatte zunächst die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.

Von RND/dpa