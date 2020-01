Bremen

Eingeschnappt sein und nachtreten – das gehört eigentlich nicht zu den Tugenden eines hanseatischen Kaufmanns. Aber wenn es um Frauen geht, dann können auch ehrenwerte Männer mal aus der Rolle fallen: Das Präsidium der Bremer Eiswette von 1829 hat sich jetzt dafür gerächt, dass Politiker im vergangenen Jahr gegen den traditionellen Ausschluss von Frauen beim alljährlichen Eiswettfest protestiert haben.

Bei dem bundesweit bedeutsamen Honoratiorentreffen speisen im Bremer Kongresszentrum bis zu 800 Kaufleute und Prominente, darunter Konzernchefs, Bundespräsidenten und Kanzler – wenn sie denn Männer sind. Frauen mussten 190 Jahre lang draußen bleiben. Erst nach dem achtstündigen Bankett waren sie wieder gefragt. Dann strömten die Smoking- und Frackträger in ein benachbartes Hotel, „wo die Damen zu einem nächtlichen Ball auf ihre Tanzpartner warten“, wie es früher auf der Internetseite zur Eiswette hieß.

„Lasst den Jungs ihre Rituale“

„Lasst doch den Jungs ihre Rituale“, sagten Wohlmeinende. Doch zunehmend lauter wurden die Stimmen, die auf Gleichberechtigung pochten. Denn bei dem Festmahl werden wichtige Kontakte geknüpft. Es gab sogar Demonstrationen: „Wir wollen rein!“, riefen Frauen am Eingang des Eiswettfests 2019.

Jahrelang wehrte sich das Eiswettpräsidium mannhaft gegen diese Forderung. „Wir sind ein Herrenclub, machen diesen Gendergaga nicht mit. Selbst der Papst würde nicht eingeladen, wenn er eine Frau wäre“, sagte Eiswettpräsident Patrick Wendisch noch Anfang 2019.

Vor einem Jahr hatte sich die Eiswette geweigert, anstelle des traditionell mitspeisenden, aber verhinderten damaligen Bürgermeisters Carsten Sieling ( SPD) seine Stellvertreterin Karoline Linnert (Grüne) einzuladen. Das empörte die damalige rot-grüne Bürgerschaftskoalition dermaßen, dass sie per Parlamentsbeschluss alle Bremer Landesrepräsentanten zum Boykott der Herrenrunde aufrief: „Die Bürgerschaft erwartet, dass die männlichen Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft und des Senats sowie weitere Repräsentanten der bremischen Verwaltung und Gesellschaften nicht mehr am Bremer Eiswettfest teilnehmen, bis die Bremer Eiswette den Ausschluss von Frauen als Repräsentantinnen Bremens aufhebt.“

Veranstalter gaben nach

Vermutlich war das der Auslöser dafür, dass die Veranstalter im Herbst 2019 plötzlich nachgaben: Präsident Wendisch verkündete in der „Zeit“, dass beim Bankett 2020 nun doch auch Damen zugelassen würden – so, wie es seit 2004 auch das Bremer „Schaffermahl“ praktiziert. Wie man inzwischen weiß, werden am 18. Januar etwa 30 Frauen kommen, in schwarzer Abendgarderobe. Das sind weniger als vier Prozent der Gäste.

Eigentlich hätte der Geschlechterkampf damit beendet sein können. Doch die Ausrichter laden neuerdings den Bürgermeister und andere Bremer Regierungsmitglieder nicht mehr ein – eine Retourkutsche für den Boykottaufruf der Bremischen Bürgerschaft. Auch Reporter und Kameraleute werden komplett ausgesperrt.

„Übergriffigkeit, die wir nicht dulden können“

Der rot-grüne Boykottaufruf sei „eine Übergriffigkeit, die wir nicht dulden können“. Das Anliegen der Kritiker sei inzwischen „in unserer Einladungspraxis uneingeschränkt respektiert“ worden. Erst wenn das Parlament seinen Beschluss zurücknehme, „würde sich die Eiswettgemeinschaft freuen, die freundschaftliche Zusammenarbeit weiterhin zu pflegen“, also wieder den Bürgermeister einzuladen.

Regierungschef Andreas Bovenschulte ( SPD) reagierte gelassen, wie Bremer Medien am Wochenende berichteten: „Ich begrüße, dass die Verantwortlichen die Zeichen der Zeit erkannt haben und in diesem Jahr die Traditionsveranstaltung erstmals für Frauen öffnen.“ Ansonsten sei es „das gute Recht der Veranstalter“, über ihre Gästeliste selbst zu entscheiden.

Möglicherweise ist Bovenschulte ganz froh, dass ihm das anstrengende Ritual erspart bleibt. Acht Stunden lang müssen die Mitesser an rund 50 dicht bestuhlten runden Tischen ausharren. Neben Grünkohl und Pinkelwurst gibt es eine sogenannte Deutschland- und Bremenrede, die diesmal von FDP-Chef Christian Lindner gehalten wird. Außerdem wird die Nationalhymne gesungen, alles streng getaktet unter Aufsicht eines Zeremonienmeisters. Gegen Ende spenden die Gäste für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, zuletzt immerhin 475.000 Euro an einem Abend.

Eiswette ohne Eis Ursprünglich war das Ritual eine echte Wette: Im Winter 1828/29 tippten Bremer Kaufleute darauf, ob die Weser am Dreikönigstag zugefroren ist oder nicht. Die Verlierer mussten dann die Sieger zum „vaterländischen Braunen Kohl mit Zubehör“ einladen. Inzwischen friert der Fluss schon lange nicht mehr zu, und jeder Wettgenosse zahlt für sich – sowie für einen Gast, den er zum Festessen mitbringen darf. Die Wette selbst wird am 6. Januar am Weserdeich zelebriert. Dabei prüfen die Eiswettgenossen, ob ein angeblich nur 99 Pfund leichter Schneider die Weser überqueren kann, ohne einzubrechen. Aber das Eis für die Wette fehlt schon seit 1947.

