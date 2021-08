Emden

Auf einer Glasscheibe nahe am Eingang steht „Herzlich willkommen“. Unter der Decke hängen Stoffbahnen mit Lichterketten und eine Discokugel, die Vorhänge an den Fenstern sind grell orangefarben, auf den Fensterbänken stehen Dekolampen. Aber die Menschen, die sich in diesem Ambiente bewegen, haben nichts Vergnügliches im Sinn. Sie sprechen von physikalischen Gegebenheiten beim Aufeinanderprallen von Booten, sie sprechen von Alkoholwerten, sie sprechen von der Strafprozessordnung. Und von Leichen.

In der Seehafenstadt Emden gibt es einen Stadtteil, der nach der südafrikanischen Provinz Transvaal benannt ist. Dort befindet sich in einer alten Pumpstation ein Kulturzentrum, und hier wiederum tagt das dem örtlichen Amtsgericht zugeordnete Schifffahrtsgericht Emden. Der Grund: die Corona-Abstände, der Saal mit der Discokugel bietet mehr Platz als die Amtsgerichtsräume.

Unter dem Vorsitz von Richter Christian Severin behandelt das Gericht einen Fall, der sich vor fünf Jahren im Binnenland zugetragen hat: Auf dem Barßeler Tief, einem langen, schmalen Tiedegewässer ganz im Norden des Kreises Cloppenburg und im Süden des Kreises Ammerland, sind in der Nacht des 26. August 2016 um 1.50 Uhr zwei Boote ineinander gekracht. Acht junge Menschen waren an Bord. Zwei von ihnen starben.

Vorwurf: fahrlässige Tötung

Auf der Anklagebank sitzt ein schweigsamer, immer etwas unsicher wirkender 30-Jähriger, Sascha L. Er hat einen bärbeißigen Anwalt an seiner Seite, Reinhard Nollmann, der mit seinen langen weißen Haaren wie ein spätbekehrter Hippie aussieht. Sascha L., so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, soll sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht haben, außerdem der gefährlichen Körperverletzung und der Trunkenheitsfahrt.

Bis auf eine junge Frau waren damals alle Mitfahrer mindestens angetrunken, auch Christopher E., dem das zweite Boot gehörte. Im August wird in Barßel das Hafenfest gefeiert, eine Veranstaltung mit Musik und Tanz und reichlich Alkohol. Sascha L. hat vor Gericht erzählt, er habe nur ein paar Bier getrunken und kaum was davon gemerkt.

Sein auf Anordnung der Polizei ermittelter Blutalkoholwert betrug allerdings 1,89 Promille, und eine Ärztin, die L. nach dem Unfall untersucht hat, hat vor Kurzem in der Verhandlung sogar von einer eigenen, vom Krankenhaus genommenen Blutprobe mit einem Ergebnis von 2,32 Promille berichtet. Die Promillegrenze am Steuer eines Bootes ist dieselbe wie am Steuer eines Autos: 0,5 Promille.

Fünf Jahre nach dem Unfall wieder vor Gericht: Der Angeklagte Sascha L. mit seinem Rechtsanwalt Reinhard Nollmann. Quelle: Lennart Stock/dpa

Die jungen Leute fuhren spät noch mal raus, es lag nach Aussage eines Gutachters kein Nebel, aber Dunst über dem Wasser. Das Boot von Sascha L. war beleuchtet, das seines Freundes Christopher E. nicht. Man fuhr, man stoppte, man redete und trank weiter, ein verwackeltes, dunkles Handyvideo, aufgenommen eine gute halbe Stunde vor dem Unglück, zeugt von fröhlicher Stimmung. An einer Stelle ist auch der Angeklagte zu sehen, er hält etwas in der Hand, aber ob es eine Flasche ist oder etwas anderes, ist nicht genau zu erkennen.

Dann, schon auf dem Rückweg, müssen sich die beiden Boote durch unterschiedliche Manöver plötzlich auf Kollisionskurs befunden haben. Das große, schwere Boot von Sascha L. fuhr in der Dunkelheit über das kleinere, leichte von Christopher E. hinweg. Christopher E. und eine junge Frau wurden dabei getötet, mutmaßlich durch die Schrauben, die anderen wurden verletzt, teilweise schwer.

Blumen, Kerzen und Fotos sind am Ufer des Barßeler Tiefs zu sehen, auf dem es vor fünf Jahren zu dem Sportbootunfall kam. Quelle: Andre Van Elten/dpa (Archiv)

Die Überlebenden sind vor Gericht als Zeugen aufgetreten. Es gab Tränen und Berichte über Metallplatten im Schädel, Kopfschmerzen, Sprachstörungen, Konzentrationsschwächen, ständige Müdigkeit und Angststörungen. Einige von den jungen Leuten und, über ihre Anwälte, auch die Angehörigen der Toten ließen das Gericht wissen, wie sehr sie der zähe Verlauf der juristischen Aufarbeitung des Unglücks zusätzlich belaste.

Gerangel um Zuständigkeit

Das ist tatsächlich eine wenig rühmliche Angelegenheit. Zuerst stritten sich die Justizbehörden, ob das Amtsgericht in Cloppenburg oder das in Westerstede zuständig sei, und als die Staatsanwaltschaft den Fall an Westerstede gab, brachte das dortige Gericht das Schifffahrtsgericht Emden zu Sprache, es sei ja alles auf dem Wasser geschehen. Aber Emden wollte nicht.

Danach war strittig, welche übergeordneten Gerichte was wo anordnen könnten, schließlich landete die Zuständigkeitsfrage beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der, nach einem weiteren Hin und Her, ein Machtwort sprach und Emden zur Verhandlung verdonnerte.

Die fand auch statt, im September 2019. Aber in ihrem Verlauf verlangte Verteidiger Nollmann einen weiteren Gutachter für die Unfallrekonstruktion. Dann kam Corona. Der neue Gutachter sollte eigentlich am Montag, im Rahmen eines neu aufgerollten Verfahrens, seine Erkenntnisse präsentieren. Aber er meldete sich frühmorgens telefonisch: Autopanne, er könne nicht kommen. Nun wird sich der Prozess weiter hinziehen.

Nach dem Bootsunglück haben Trauernde 2016 Blumen und Kerzen in Höhe der Unglücksstelle am Ufer abgelegt. Quelle: Jonny Passmann/Münsterländische Tageszeitung

In der Emder Pumpstation geht es am Montag deswegen nur um das schon 2019 vorliegende Gutachten des Sportbootexperten Heiner Haass aus Hannover. Haass, der seine meist auf Berechnungen basierenden Schlussfolgerungen gern und ausführlich erläutert, hat es inzwischen mehrfach ergänzt und korrigiert. Das erklärt möglicherweise eine gewisse Ungeduld, die Richter Severin dem Gutachter gegenüber an den Tag legt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Haass immer von Wahrscheinlichkeiten spricht, während das Gericht für die juristische Beurteilung Gewissheiten braucht.

Jedenfalls schlussfolgert der Experte aus seinen Zahlen, dass Sascha L.s Beteuerungen, er sei langsam gefahren, nicht stimmen könnten, weil L.s Boot nur bei höherer Geschwindigkeit wie geschehen über das von Christopher E. habe hinwegfahren können. So etwas setze „ein hohes Maß an Energie“ voraus. Haass spricht von einem „Katapulteffekt“. Auf konkrete Wert mochte sich der Sachverständige aber nicht festlegen. Die Boote kann man diesbezüglich nicht mehr untersuchen. Sie wurden nach Recherchen der „Ostfriesen-Zeitung“ kurz nach den Unfällen den Familien zurückgegeben und sind inzwischen verschrottet.

Von Bert Strebe