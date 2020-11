Transgender aus Edemissen: Lea will endlich nur noch Lea sein

Edemissen

Impulsiv, emotional, laut, mutig: Lea wundert es mittlerweile nicht mehr, dass sie in der Pubertät so gerne Musikgruppen gehört hat, die Rap-Gesang mit explodierenden Schlagzeug- oder Gitarren-Einlagen aus dem Metal-Genre mischten. „Die Bands haben das ausgedrückt, was ich leider nicht ausdrücken konnte“, sagt Lea.

Dabei hätte sie es auch so gerne rausgeschrien, was sie bedrückt: Ein Leben im falschen Körper, das Gefühl, in einer Zwangsjacke gefesselt zu sein. Denn Lea ist im Körper eines Jungen aufgewachsen, fühlte sich aber wie ein Mädchen.

„Deadname“ – der Name ist für sie gestorben

Ob Timo, Michael, Julian oder Simon – wer Lea früher genau war, will die 20-Jährige aus Edemissen für sich behalten. Dieses Kapitel soll schließlich abgeschlossen werden. „Deadname“ – der Name ist für sie gestorben. Sie will endlich nur noch Post im Briefkasten haben, auf der ihr neuer Namen adressiert ist.

Nur so viel: Auf das Peiner Ratsgymnasium ging sie bis vor zwei Jahren noch mit kürzeren Haaren, geschlechtsneutralen Klamotten und Chucks an den Füßen, die Mädchen und Jungen gleichermaßen trugen. Doch Lea war nicht gleich. Sie sollte etwas verheimlichen.

Um Spiegel machte sie einen großen Bogen

Das Enkelkind und die Oma mit Tränen in den Augen: Mit 14 hatte sich Lea zunächst bei ihrer Großmutter als Transgender geoutet. In der Pubertät habe es angefangen, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlte. „Mein Körper hat sich verändert, aber nicht in einer Art und Weise, die ich gut fand“, sagt die Edemisserin. Um Spiegel habe sie einen großen Bogen gemacht. „Es war eine Qual, mich darin zu sehen.“

Ein Jahr später vertraute sie sich auch ihrer Mutter an. Die Reaktion war anders als erhofft. „Die Forderung war: Behalt’ das für dich“, erläutert Lea. Drei Jahre lang verstellte sie sich aus Angst und stürzte in eine Depression samt späterer Klinikaufenthalte. In der Schule schlief sie plötzlich einfach ein, kam im Unterricht nicht mehr mit. Ihr wurde alles zu viel, deshalb fasste sie den Beschluss: Hose aus, Rock an! Lea ging plötzlich so zur Schule, wie sie sich gefühlt hat: Als Mädchen.

In der Familie kracht es, sie fliegt aus der Wohnung

„Beim ersten Mal war ich sehr nervös. Klar gab es auch die Idioten, die sich verhalten haben wie Idioten, aber für mich war es ein schönes Gefühl“, sagt die 20-Jährige. Sie weihte die Lehrer ein, ihr Freundeskreis sprach ihr Mut zu. Rückblickend bedauert sie es, dass sie sich nicht früher getraut hat: „Ich wäre zweieinhalb Jahre lang in der Schule nicht mit falschem Namen angesprochen geworden, hätte mehr Sicherheit und Wohlbefinden gehabt und mich auch aufs Lernen fokussieren können – und es hätte weniger Tränen gegeben“, sagt Lea.

Doch in der Familie kracht es. Als Sechsjährige war Lea mit ihren Eltern aus Polen nach Deutschland gezogen, als 18-Jährige fliegt sie aus der Wohnung. Sie sucht Hilfe, unter anderem bei Arcus in Peine, einer Gesellschaft, die Menschen mit psychischen Erkrankungen und seelischen Behinderungen unterstützt. Aufgrund ihrer Depressionen ist Lea derzeit erwerbsunfähig und lebt von der Sozialhilfe. Das will sie gerne ändern. Doch dafür war eine Sache ganz wichtig.

Anerkennung ihrer Transidentität war unabdingbar

„Um sich weiter zu stabilisieren, die Geschlechtsangleichung abzuschließen und um dann die berufliche Laufbahn zu beginnen, war eine Anerkennung ihrer Identität unabdingbar“, betont Arcus-Betreuer Bernd Franke. Lea besitzt noch die polnische Staatsangehörigkeit. Doch: „Da für die sehr konservative polnische Politik Transidentität nicht existiert, ist eine Personenstands- und Namensänderung dort nicht möglich“, erläuterte Franke. Lea wollte ohnehin gerne die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Doch sie konnte sich die Gebühren dafür nicht leisten. Also sprang der Peiner Hilfsverein „Keiner soll einsam sein“ ein und übernahm die Gesamtkosten von rund 330 Euro.

Lea fiebert jetzt der Nachricht entgegen, dass ihre Personenstands- und Namensänderung durch ist. Erst wenn das erledigt ist, sieht sie sich in der Lage dazu, sich auch zu bewerben. Ansonsten müsste sie zum Beispiel Zeugnisse beilegen, die einen anderen Namen tragen – den eines Jungen, der sie nicht ist. „Das wäre eine Zumutung“, betont Lea, Nachfragen und Stigmatisierung vorprogrammiert.

Lea freut sich auf einen Beruf mit Zukunft

Lea würde übrigens gerne Fachinformatikerin werden. „Ein Beruf mit Zukunft“, sagt sie und freut sich nun auch auf ihre Zukunft. Seit zweieinhalb Jahren fährt sie regelmäßig an die Uni-Klinik Eppendorf für eine Hormontherapie, die nach Gesprächen mit Psychologen und Ärzten genehmigt wurde. Östrogene lassen ihre Brust wachsen, die Haut weicher und das Gesicht runder werden. In den Spiegel guckt Lea wieder. „Aber vor allem bin ich einfach zufriedener.“

