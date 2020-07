St. Andreasberg

Ohne St. Andreasberg geht nichts: Jeder, der in Niedersachsen und Bremen Dachdecker werden will, muss mehrere Lehrgänge im Harzer Ausbildungszentrum absolvieren. Dort lernt er Flachdächer zu bauen, mit Bitumen abzudichten, Dachschindeln auf Satteldächern zu verlegen, die besondere Technik der Schieferdächer. Und dort wird ihm der fachgerechte Umgang mit Holz, Metall und anderen Materialien beigebracht. Denn zu einer dreijährigen Lehre gehören neben Arbeit im Betrieb und Berufsschule auch 15 Wochen überbetriebliche Ausbildung.

Sören, der seit fast einem Jahr bei Mario und Petra Dammann in Neustadt in die Lehre geht, ist bereits zum zweiten Mal in St. Andreasberg. Unter Corona-Bedingungen ist allerdings einiges anders als zu Beginn des Jahres. Es sind nur halb so viele Schüler da, alle müssen in den Gebäuden Maske tragen, die Doppelzimmer dürfen nur einzeln belegt werden. Viele Freizeitaktivitäten sind gestrichen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Teil 1 – Wie Sören und Wiktor ihre Lehre starten

Weitere HAZ+ Artikel

Pause vom Dachdeckerunterricht. Quelle: Katrin Kutter

„Man lernt genau die Sachen, für die auf der Baustelle oft die Zeit fehlt“

Sören arbeitet am liebsten mit Holz, im Hintergrund Petra Dammann, die in Neustadt einen Dachdeckerbetrieb mit ihrem Mann hat, und Ausbilder Markus Schreiber. Quelle: Katrin Kutter

Sören gefällt es dennoch. „Die Atmosphäre ist wie bei einer Klassenfahrt, die Mitschüler aus der Berufsschule sind dabei, man kann arbeiten und man lernt genau die Sachen, für die auf der Baustelle oft die Zeit fehlt.“ Er hat festgestellt, dass er gern mit Holz arbeitet. „Holz ist mein Ding.“ Ein anderer Lehrling sagt dagegen klar: „Holz nervt, ich bin doch kein Zimmermann.“ Sören findet es gut, dass er im Ausbildungszentrum lernt genau auszurechnen, wie viel Material er etwa zum Decken eines Dachs benötigt. Auf den Baustellen des Neustädter Betriebs sagen ihm das erfahrene Kollegen mit einem Blick.

In St. Andreasberg lernt jeder Dachdeckerlehrling während seiner Ausbildung 15 Wochen lang. Quelle: Katrin Kutter

Auszubildender Wiktor wechselt den Lehrberuf

Sörens Ko-Lehrling Wiktor, der mit ihm vor einem Jahr begonnen hat, ist in St. Andreasberg nicht mehr dabei. Er fängt im Sommer eine Ausbildung zum Sanitär- und Heizungstechniker an. Petra Dammann hat ihm beim Lehrstellenwechsel geholfen. Der Traumjob Dachdecker sei dann doch nicht das Richtige für den 19-Jährigen gewesen, sagt Dammann. Da war zum einen der letzte Rest Höhenangst, das mulmige Gefühl freihändig auf dem Dach zu spazieren, was ihn nie ganz verlassen hat, und zum anderen der anspruchsvolle Lernstoff in der Berufsschule, den der gebürtige Pole auch erst einmal rein sprachlich verstehen musste. Die Dachdeckerfachsprache hat es in sich.

Tradition spielt eine große Rolle

In St. Andreasberg spielt Tradition noch eine große Rolle. Die jüngeren Azubis lassen die Meisterschüler beim Essen vor, die Ausbilder tragen Zunftkleidung und vormittags um 10 Uhr gibt es Suppe. Markus Schreiber, einer von 15 Lehrern im Ausbildungszentrum, ist Dachdecker- und Klempnermeister. Sein Ziel sei es, die Schüler zu so weit zu bringen, dass jeder zeigen könne, was in ihm stecke, sagt er: „Ich bin immer für die Schwachen gewesen.“

Metall ist sein Metier: Markus Schreiber ist gelernter Dachdecker und Klempner. Quelle: Katrin Kutter

Beruf mit Tradition und Zukunft

Wegen seiner großen Bandbreite habe der Dachdeckerberuf Zukunft, sagt Frank Biermann, seit sechs Jahren Hauptgeschäftsführer des Landesinnungsverbandes, dem rund 900 von landesweit gut 1500 Betrieben angehören. „Wir vertreten alles – den kleinen Ein-Mann-Betrieb genauso wie Großunternehmen.“

Lesen Sie auch: Teil 2 – Sören und Wiktor sind auch nach zehn Wochen noch begeistert

„Roof-Rocker“ (Dach-Rocker) steht auf dem T-Shirt eines Dachdeckerlehrlings. Quelle: Katrin Kutter

Wie deckt man ein Dach? Quelle: Katrin Kutter

Nachwuchssorgen wie noch vor ein paar Jahren hat die Branche laut Biermann nicht mehr – in den vergangenen Jahren habe es bei den Lehrstellen Zuwächse zwischen 5 und 11 Prozent gegeben. Dachdecker zu sein, gelte wieder als cool, auch Frauen interessierten sich zunehmend für den Beruf, meist seien dies Töchter von Geschäftsinhabern, die den Betrieb selbst mal übernehmen wollen.

Rund 3 Prozent der 1000 Lehrlinge, die jährlich in St. Andreasberg ausgebildet würden, seien weiblich, sagt Biermann.

Dachdecken ist auch Kunst. Quelle: Katrin Kutter

Anna-Sophie (19) zum Beispiel möchte irgendwann mal den Betrieb ihres Stiefvaters auf Norderney übernehmen. Ihre Lehre macht sie jetzt in Bremen. Sie ist schon ausgebildete Sozialassistentin. „Ich habe gemerkt, dass das Praktische mir mehr liegt“, sagt sie, während sie an eine Flachdachabdichtung arbeitet.

Noch sei unklar, ob im Corona-Jahr so viele Jugendliche eine Lehre anfangen wie sonst auch, sagt Biermann. Petra Dammann kann nicht verstehen, warum man in der Krise weniger Lehrlinge einstellen oder gar schon verabredete Verträge auflösen sollte. „Irgendwann ist Corona weg, aber Nachwuchskräfte brauchen wir doch auch in den nächsten Jahren, man muss doch weiter in die Zukunft denken.“

Ausbildungszentrum besteht seit fast 60 Jahren Die Idee zu einem Ausbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks in St. Andreasberg entstand schon 1962. Den Betrieben fehlte ein Ort, an dem ihre Nachwuchskräfte die die damals neuen Techniken wie Flachdachbauweise lernen konnten. 1964 kaufte der Landesinnungsverband die ehemalige Pestalozzischule, erste Internats- und Unterrichtsräume wurden geschaffen. Seitdem wurde das Zentrum stetig erweitert, es wurden neue Grundstücke für weitere Hallen erworben. Seit den 1980er Jahren bereiten sich hier auch die Meisterschüler auf ihre Prüfungen vor. Lehrlinge wohnen im Internat mit Kantine, die Meisterschüler im Appartementhaus. Im Winter kann man nach der Schule Skifahren gehen.Die Schüler lernen in Werkhallen alles von der Fassadenbekleidung über Bitumen-Dachbahnen und Löttechnik bis hin zum Arbeiten am Steildach.

Je mehr Jugendliche Abitur machten, desto mehr wollten studieren, sagt Innungs-Hauptgeschäftsführer Biermann. Im Handwerk landeten nur wenig Abiturienten. Imagekampagnen seien wohl auch weiterhin nötig, auch auf sozialen Kanälen wie Instagram. Dort postet Petra Dammann schon längst immer wieder Fotos von ihren Lehrlingen.

Lesen Sie auch: Teil 3 – Sören und Wiktor haben schon sieben Monate Lehre hinter sich

Mit Plakaten macht die Innung Werbung für den Beruf. Quelle: Katrin Kutter

Im August starten zwei neue Lehrlinge bei Dammans in Neustadt, und Sören freut sich, dass er dann nicht mehr der Jüngste im Unternehmen ist. „Wahnsinn, wie schnell das Jahr vergangen ist.“

Von Saskia Döhner