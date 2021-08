Timmendorfer Strand

Der erste Fetzen Plastik liegt schon am Wassersaum und kann noch trockenen Fußes aufgeklaubt werden. Das ist aber nur der Einstieg fürs Müllsammeln am Meer. In Timmendorfer Strand wird jetzt Abfall auf dem Meer gesammelt – vom Tretboot aus. Die gemeinsame Aktion von Sealife-Center und Strandkorbvermietung Bade wurde von einem eröffnet, der sich selbst als Kind der Küste bezeichnet: Schauspieler und Musiker Fabian Harloff.

Fabian Harloff spielte nicht nur in seiner Rolle als Tim bei TKKG eine tragende Rolle, sondern ist ZDF-Zuschauern auch als Notarzt Dr. Hase aus der Serie Notruf Hafenkante bekannt. Quelle: Felix König/Agentur 54°

Harloff hat die Patenschaft für das Projekt übernommen. „Als Wassermann ist Wasser sowieso mein Element, und das muss sauber bleiben“, sagt der Künstler, der aus der Verfilmung der Jugendbuchreihe TKKG und aus der ZDF-Vorabendserie Notruf Hafenkante bekannt ist.

In Stormarn aufgewachsen, habe er in seiner Kindheit viel Zeit an der Ostsee verbracht, sagt Harloff in Timmendorfer Strand. Als Jugendlicher habe er am Brodtener Ufer gefeiert. „Aber natürlich haben wir unseren Müll mitgenommen.“ Das nicht zu tun, wird vielen Jugendlichen heute angekreidet.

Vom Tretboot aus mit Müllzangen Abfall fischen

Natürlich ist es längst nicht nur Partymüll, der im Wasser dümpelt. Aber egal, woher der Abfall kommt, er soll raus. Denn eine Plastikflasche, darauf wies Harloff hin, vergeht erst in 450 Jahren, und danach ist sie auch nicht weg, sondern nur Mikroplastik geworden. Deshalb jetzt die Tretboot-Aktion.

Die funktioniert ganz einfach: Wer ein Tretboot mietet, kann bei der Strandkorbvermietung Bade unterhalb des Sealife-Centers einen Kescher, eine Müllzange und einen Eimer mitnehmen und Müll aus der Ostsee fischen. Jeder, der Abfall aus der Ostsee beim Strandkorbvermieter abgibt, bekommt dafür eine Freikarte für das Sealife-Center.

„Wir fangen erstmal vor der Haustür an“, erläutert Andreas Schulz, General Manager des Sealife Timmendorfer Strand. Später soll die Aktion zur nationalen Sealife-Kampagne werden. Strandkorbvermieter Marcus Bade ergänzt: „Es soll Spaß machen und animieren und nicht kleinlich und bürokratisch sein.“

Die Menge des Mülls wird gewogen

Trotzdem wird der Müll nicht nur gesammelt und in Säcken verpackt und in der Müllverbrennungsanlage des Zweckverbands Ostholstein verbrannt, sondern auch gewogen. Damit am Ende des Sommer eine belastbare Bilanz vorliegt. Wie viel insgesamt zusammenkommt, ist noch völlig unklar. „Die Lübecker Bucht ist relativ sauber“, sagt Strandkorbvermieter Marcus Bade. „An normalen, ruhigen Tagen findet man höchstens etwas an der Wasserkante.“ Aber auch das zählt natürlich.

Strandkorbvermieter Marcus Bade vermietet die Tretboote am Strand unterhalb des Sealife-Centers. Quelle: Felix König/Agentur 54°

Sich auf dem Wasser bewegen und dabei Müll einsammeln, ist ein Trend, der sich seit 2017 immer mehr durchsetzt. Federführend ist dabei Green Kayak, also Grünes Kajak, eine Umweltinitiative, die Küstenregionen, Häfen, Flüsse und Kanäle vom Plastik befreien will. Die Kajaks können gratis geliehen werden, wenn im Gegenzug Müll gesammelt und die Ergebnisse unter dem Hashtag #greenkayak in den sozialen Medien geteilt werden. 2019 wurden die ersten Green Kayaks in Hamburg in der Alster zu Wasser gelassen.

Biologen halten Kurzvorträge am Strand

In Timmendorfer Strand gibt es die Tretboote nicht kostenlos. Die erste halbe Stunde Miete beträgt zwölf Euro, für eine Stunde sind 20 Euro zu zahlen. Auch in Timmendorfer Strand soll ein Hashtag etabliert werden: #sealifeschützt. Zusätzlich zum Müllsammeln will das Aquarium ab und zu seine Biologen an den Strand schicken, um dort mit Kurzvorträgen auf die Gefahren durch die Meeresverschmutzung hinzuweisen.

Unterstützt wird die Tretboot-Aktion von der Gemeinde. Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke (FDP) sagte bei der Eröffnung: „Wir nehmen das dankbar an.“ Und er mahnte: „Ohne Meer geht es nicht. Wenn es kippt, stirbt auch die Menschheit. Unserer Verpflichtung ist es, unseren Kindern eine intakte Natur zu hinterlassen.“ Tourismuschef Joachim Nitz gefällt an der Aktion vor allem, dass sie nicht nur ein paar Tage dauert: „Ich wünsche mir, dass das lange und dauerhaft funktioniert.“

