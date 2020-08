Hannover

Der in Lauenau aufgetretene Wassermangel ist für Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) „eines von vielen Warnzeichen, dass uns die Auswirkungen des Klimawandels jetzt schon beschäftigen“. Lies sagte, es müsse ein grundlegendes Umdenken zum Umgang mit dem Trinkwasser geschehen, das jahrzehntelang in Norddeutschland als „etwas Beliebiges galt, über das man sich keine großen Gedanken zu machen brauchte“.

Mal Starkregen, mal Dürre

Lies sagte der HAZ: „Die Entwicklung der letzten drei Jahre ist dramatisch und sie zeigen sich in zwei klaren Indikatoren: Die Talsperren im Harz sind nicht so gefüllt, wie sie eigentlich sein sollten. Ferner sind die Böden etwa im Wald in der Tiefe extrem trocken.“ Zudem gebe es immer häufiger Extremwetterereignisse mit Starkregen und Überflutungen wie im Hochsommer 2017 in Hildesheim und im Vorharzgebiet.

„Die Entwicklung der letzten drei Jahre ist dramatisch“: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lauenau zapfen Löschwasser aus dem Tank eines ihrer Einsatzfahrzeuge, um die Bewohner zu versorgen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Das Land reagiere mit einer Fülle von Maßnahmen gegen die Veränderungen. So schaffe man im Harzvorland etwa Überflutungsflächen. „Wir werden auch intensiver abwägen müssen, was dem Grundwasser entnommen werden kann. So wie früher Wasser einfach in die Luft zu sprengen und vierzig Prozent verdunsten zu lassen, kann es nicht weitergehen.“ Da gebe es intelligentere technische Lösungen.

Neues Wassermanagement

Schon heute müssten die Durchschnittsmengen für die zulässige landwirtschaftliche Beregnung gestreckt werden, weil die angedachten Mengen aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre nicht ausgereicht hätten.

Lies hatte ursprünglich vor, in diesem Sommer mit einer größeren Delegation nach Israel zu reisen, um sich dort das Wassermanagement anzuschauen. Dieser Plan fiel Corona zum Opfer. „Wir sind jedenfalls dabei, ein neues Konzept für das Wassermanagement zu entwerfen, zu dem ein Bündel von Maßnahmen und technischen Verbesserungen zählt. Ein Weiter so kann es nach den Wetterextremen jedenfalls nicht geben.“ Das letzte Wassermanagementkonzept sei 25 Jahre alt, meinte der Landesumweltminister.

Von Michael B. Berger