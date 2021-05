Aurich

Das Foto steht auf einem Bord in der Küche. Ihre Schwester, erzählt Heike Wagner, habe es ihr geschenkt. Der Mann auf dem Foto ist der Vater der beiden. Offenes Gesicht, Bart, ein leises, zugewandtes Lächeln. „Anfangs konnte ich das Bild nicht angucken“, sagt Heike Wagner. Sie sei mit gesenktem Blick dran vorbeigegangen. Jetzt steht sie davor, schaut hin, schaut weg, schaut noch mal hin. „Inzwischen geht es“, sagt sie.

Heike Wagners Vater ist vor fast drei Jahren gestorben. Ende Januar 2018 rief nachts die Mutter an: Der Vater liege auf der Intensivstation. Die Ärzte wussten nicht genau, was er hatte, vielleicht das Herz, vielleicht was anderes. Ein halbes Jahr später war er tot, gerade 67 Jahre alt. Seitdem versucht Heike Wagner, zu verarbeiten, zu verstehen, vor allem aber zu überstehen, was da passiert ist.

Heike Wagner ist 48 Jahre alt, lebt mit Mann und zwei Söhnen in Aurich, sie ist gelernte Altenpflegerin, derzeit „stolze Hausfrau und Mutter“. Und seit drei Jahren scheint sie – das sagt sie nicht, aber sie strahlt es aus – vorwiegend Tochter zu sein. Tochter eines Mannes, der, als sie klein war, immer für sie die Welt geradegerückt hat, und nun ist die Welt aus den Fugen und es ist niemand da, der sie geraderückt. Sie muss das jetzt allein hinkriegen. Dabei hilft ihr Alex, eine Frau, die sie über das Internetportal „Trosthelden“ kennengelernt hat. Auch Alex hat ihren Vater verloren. „Da gab es gleich eine Basis“, sagt Heike Wagner.

Es bleibt immer was

Ihre Erinnerungen an ihre Kindheit wirken wie mit warmen Farben gemalt, sie erzählt von Fürsorge, von den großen Herzen der Eltern, von Erziehung zu Empathie und Respekt. „Sie haben aus allem das Beste gemacht“, sagt sie.

Jetzt ist der Vater fort. Aber Heike Wagner hat das Gefühl, dass er irgendwo in der Nähe ist, er wartet geduldig, er spricht sie an, sagt: Mein Kind. Sie dreht sich aber nicht zu ihm um. Sie weiß, er ist tot, er ist eingeäschert worden, auf dem Friedhof ist das Grab. Trotzdem ist er da. Eine Therapeutin hat sie ermutigt, ihre Empfindungen nicht wegzuschieben: Es bleibe immer was, wenn jemand sterbe. Das könne man nicht unbedingt erklären, und das müsse man auch nicht.

Ganz lange hat Heike Wagner mit der Vorstellung gelebt, der Vater liege noch im Krankenhaus, er sei da gut aufgehoben, sie könne hinfahren, wenn sie wolle. Es gab Freunde, denen sie davon erzählt hat und die „Du musst auch mal loslassen“ zu ihr gesagt haben. Das sind inzwischen nicht mehr ihre Freunde. „Wenn man trauert, gibt es einen Hang zu Vereinsamung.“

Heike Wagner hat eine Trauerpartnerin bei „Trosthelden“ gefunden. Quelle: Bert Strebe

Anfangs war der Vater im Krankenhaus überhaupt nicht gut aufgehoben. In der Klinik in Aurich wurde er beatmet, die Maschine gab den Takt vor, er musste sich ihr anpassen, „es war ganz schrecklich.“ Als vor Kurzem in der Corona-Künstleraktion „#allesdichtmachen“ der Schauspieler Richy Müller das Beatmen mit zwei Tüten nachgeäfft hat, ist Heike Wagner wütend geworden. „Das ist so respektlos. Das hat wirklich wehgetan.“

Die Auricher Ärzte wussten keine Hilfe, probierten herum. Heike Wagner schrie einen Doktor an. Der sagte, sie könnten den Vater ja mit nach Hause nehmen und seien dann schuld, wenn er sterbe. Sie nahmen ihn mit nach Hause. Aber die Atemnot blieb, und als es wieder schlimmer wurde, baten sie die Notärztin, den Vater in eine andere Klinik zu bringen, nach Westerstede.

Er musste auch dort anfangs beatmet werden, sie mussten ihm dafür den Bart abrasieren, den er fast 50 Jahre getragen hatte. Der Vater hatte zuvor ein Problem mit einer Herzklappe gehabt, eigentlich hätte er eine neue bekommen sollen. Heike Wagner hatte den Termin wegen einer Grippewelle verschoben – „damit muss ich heute leben“. Nun versuchten die Westersteder Ärzte, einen neuen Termin zu bekommen, aber die Spezialisten lehnten ab: Zustand zu kritisch. Wann war das? „Weiß ich nicht“, sagt Heike Wagner. Tage und Wochen waren in jenen Monaten zu etwas Schwammigem geworden, nicht greifbar, nicht wichtig.

Alle 15 Minuten Morphium

In Westerstede war der Vater tatsächlich besser aufgehoben als in Aurich, aber seine Nieren arbeiteten irgendwann nicht mehr. Eines Tages kam ein Arzt, setzte sich nicht, sagte: „Wir haben alles versucht. Wir können nichts mehr für Sie tun.“ Dann ging er wieder. Heike Wagner erzählt, der Bettnachbar habe eher als sie und ihr Vater verstanden, was das hieß.

„Man denkt immer, man hat noch Zeit“, sagt sie, und ihre Stimme wird klein. Zu Hause wies die Frau vom Palliativdienst Heike Wagner und ihre Schwester freundlich darauf hin, sie müssten dem Vater jetzt die Medikamente für das Herz und die Nieren nicht mehr geben. Nur Morphium bekam er, am Schluss alle 15 Minuten.

Konnten sie und ihr Vater über den Tod sprechen? In Heike Wagners Augen tritt ein Schimmer: „Wenn man es ausspricht, ist es so weit.“ Schließlich sagte sie zu ihrem Vater: „Du musst dir keine Sorgen machen, um Mama kümmern wir uns.“ Damit war alles gesagt, und der Vater war beruhigt. Am Todestag fuhr sie nicht zum Haus ihrer Eltern, ihre Schwester war da. „Ich hatte Angst, dass ich es nicht aushalte.“ Auch im Nachhinein war das für sie die richtige Entscheidung.

Jennifer und Hendrik Lind aus Tostedt, Erfinder des „Trosthelden“-Portals. Quelle: privat

Sie erlebte, was viele Trauernde erleben: Dass andere Leute verstummten, wenn sie dazukam. Dass die Leute rumdrucksten. „Sie könnten einfach sagen, dass sie nicht wissen, was sie sagen sollen.“ Ihre Jungs halten es aus, wenn Mama weint. Ihr Mann, sagt sie, würde ihr ihren Schmerz so gern abnehmen. Aber das gehe nicht. Sie und ihre Schwester, berichtet sie, trauerten auch sehr unterschiedlich, „Papas Tod hat die Familie durcheinandergewürfelt, wir sind noch dabei, uns zu finden.“ Sie schaut einen Moment aus dem Fenster. „Man muss sich nicht immer gegenseitig verstehen. Man muss sich nur lassen.“

Irgendwann klickte Heike Wagner im Netz eine Trauergruppe an, da tauchte ein Link zu Jennifer und Hendrik Lind aus Tostedt bei Hamburg auf, die damals individuelle Trostpuppen angefertigt haben. Die Linds sind eine Patchworkfamilie, die Kinder aus den vorherigen Familien litten manchmal unter der neuen Situation, und da kam Jennifer Lind auf die Idee, ihnen eine Art Kuscheltier aus T-Shirts beider leiblicher Eltern zu nähen, eine „Mapapu“, eine Mama-Papa-Puppe, als Seelenbalsam. Dann entstand eine Puppe für Hinterbliebene. Daraus wurde ein kleines Geschäft.

Heike Wagner steht auf und holt ein Foto von ihrem Vater, er ist in blauer Latzhose im Garten zu sehen, und sie holt ihre „Papu“, ihre Papapuppe, die sie sich bei den Linds bestellt hat, genäht aus der Latzhose. Sie nimmt die Puppe liebevoll in den Arm, erzählt, auch für ihre Söhne sei sie besonders wichtig.

Ähnliches Schicksal erlitten

Jennifer und Hendrik Lind haben, nach der „Mapapu“-Produktion, das Trauerportal „Trosthelden“ aufgebaut. Dort können sich Trauernde seit Ende 2020 andere Menschen suchen, die ganz ähnliche Schicksale erlitten haben wie sie selbst. Heike Wagner war von Anfang an dabei. Sie lernte bei den Trosthelden vor einem Dreivierteljahr Alex aus Haltern am See in Nordrhein-Westfalen kennen. Deren Vater war auch nach längerem Krankenhausaufenthalt gestorben.

Hier wird nicht rumgedruckst. „Man fragt nicht erst: Und was arbeitest du so? Man kann gleich fragen: Und wie ist dein Vater gestorben?“, sagt Heike Wagner. „Das ist eine ganz andere Ebene.“ Sie senden sich Friedhof-Fotos. Sie chatten über den Tod und das Leben. Alex schickt eine Postkarte zum Geburtstag von Heike Wagners Vater. „Sie versteht mich.“

Bei Kontakten über das Netz ist es oft so, dass die Elektronik eine Nähe vorgaukelt, die gar nicht existiert. Hier aber ist die Distanz hilfreich, weil Trauernde am meisten mit sich selbst zu tun haben: „Ich kann mich zurückziehen und bin trotzdem nicht einsam. Ich kann schreiben, und wenn ich nicht will, muss ich nicht“, sagte Heike Wagner. Und, ganz wichtig: „Ich kann die sein, die Hilfe braucht, und kann auch Helferin sein.“

Austausch mit anderen Trauernden: Das Portal „Trosthelden“. Quelle: Screenshot: Trosthelden.de

Heike Wagner hatte Angst, dass ihr Vater verschwindet, wenn sie seinen Tod verarbeitet. Dass sie ihn dann nicht mehr spüren, dass sie ihn nicht mehr sehen kann, wenn sie die Augen schließt. Aber das hat begonnen, sich zu verändern, auch durch die Chats mit Alex – sodass das „Unfassbare der Realität“ vielleicht doch irgendwann fassbar ist.

Die Schweizer Psychologin Verena Kast sagt, dass ein Verstorbener durch den Prozess der Trauer am Ende zu einer „inneren Person“ in der Seele des Trauenden werde. Und dann könne die beiden nichts auf der Welt mehr trennen.

So funktioniert das Portal der „Trosthelden“ Jennifer und Hendrik Lind aus dem niedersächsischen Tostedt bei Hamburg haben sich für den Aufbau des „Trosthelden“-Portals Unterstützung bei einem Investor gesucht, der einen sechsstelligen Betrag zur Verfügung stellte. Beide haben schon zuvor – Jennifer Lind ist Sterbebegleiterin – viel mit Trauernden zu tun gehabt, und sie führen die Tatsache, dass die Deutschen ungern über den Tod reden, auf den Zweiten Weltkrieg und die schlimmen Erlebnisse damals zurück. Darüber zu sprechen sei trotzdem notwendig. Auf www.trosthelden.de kann man sich anmelden und präzise angeben, um welchen Angehörigen man trauert und wie er gestorben und was man selbst für ein Mensch ist. Ein Algorithmus – entwickelt von einer Spezialistin, die auch für die Datingseite Parship gearbeitet hat – schlägt dann Gesprächspartner vor. Man kann sich mit einem oder mit mehreren von den derzeit etwa 500 Nutzern verbinden oder eine virtuelle Gruppe besuchen. Außerdem gibt es viele Informationen über Trauer sowie Meditationsanleitungen. Etliche Angebote sind kostenlos. Eine Mitgliedschaft kostet zwischen 14 und 20 Euro im Monat.

