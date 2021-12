Trotz 2G-plus-Regelung zum Superspreader-Event? Nach mehreren größeren Weihnachtspartys in Clubs und Diskotheken in Schleswig-Holstein melden die Gesundheitsämter zahlreiche Infektionen mit der Corona-Variante Omikron. In Niedersachsen sind Tanzveranstaltungen weiterhin verboten.

Besucher tanzen in der Diskothek Joy in Henstedt-Ulzburg. Bei mindestens drei Veranstaltungen in Schleswig-Holstein vor und an Weihnachten hat es trotz strenger Auflagen Kontakte mit coronainfizierten Teilnehmern gegeben. (Archiv) Quelle: Markus Scholz/dpa