Hannover

Trotz des beschlossenen Lockdowns, der bundesweit von Mittwoch an gilt, muss auch in diesem Jahr niemand auf seien Weihnachtsbaum im Wohnzimmer verzichten. Zwar muss der Einzelhandel vom 16. Dezember weitgehend schließen, allerdings haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen am Sonntagmorgen auf eine Reihe von Ausnahmen geeinigt.

Demnach dürfen folgende Betriebe geöffnet bleiben:

Lebensmittel (Supermärkte)

(Supermärkte) Wochenmärkte für Lebensmittel

Direktvermarkter von Lebensmitteln

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Optiker

Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kfz-Werkstätten

Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen

Reinigungen und Waschsalons

Zeitungsverkauf

Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte

Weihnachtsbaumverkauf

Großhandel

Die Verordnung soll bis zum 10. Januar gelten. Supermärkte, die Waren verkaufen, die nicht für den täglichen Bedarf vorgesehen sind, sollen das Angebot nach Möglichkeit einschränken. Der Verkauf von Silvesterknallern ist generell verboten.

