Celle/Lüneburg

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat Anklage gegen einen 37-Jährigen erhoben. Der Mann soll am Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Celler Altstadt beteiligt gewesen sein, bei dem im September 2020 die beiden mutmaßlichen Haupttäter durch den Inhaber erschossen wurden. Der jetzt Angeklagte ist der Bruder eines der Getöteten.

Nach Auffassung der Strafverfolger soll der 37-Jährige an den Planungen mitgewirkt und am Tattag das Auto nach Celle gefahren haben. Darin wartete er auf die Rückkehr der Räuber. Die beiden später Erschossenen hatten das Geschäft am Nachmittag des 14. September betreten. Einer gab vor, an den Rollstuhl gebunden zu sein. Wie die Staatsanwaltschaft später feststellte, tötete der 71-jährige Inhaber die Männer in Notwehr, um seine Frau zu beschützen.

Angeklagter schweigt bislang

Dem 37-Jährigen wird versuchter schwerer Raub vorgeworfen. Er habe durch die Pläne und als Fluchtwagenfahrer gewusst, dass die Täter Waffen bei sich hatten und diese einsetzen wollten. Der Angeklagte hat sich zu den Anschuldigungen bislang nicht geäußert und sitzt in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung drohen mindestens fünf Jahre Gefängnis.

Von Peer Hellerling