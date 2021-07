Bremen

Ein Straßenräuber hat in der Bremer Neustadt von einer Spaziergängerin eine Katze erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ging die 21-Jährige bereits am Montagmorgen über eine Straße und trug dabei ihre zwölf Wochen alte Katze namens „Joki“ in einer Tiertragetasche mit sich.

Weil sie Musik hörte, bekam sie nicht mit, wie sich ihr von hinten ein Mann näherte. Der Mann riss ihr beim Vorbeilaufen die Tasche von der Schulter. Dabei stürzte die 21-Jährige und verletzte sich leicht.

Der Mann lief mit dem Tier in der Tragetasche davon. Bei der Katze handelt es sich laut Polizei um eine blauäugige „Edelkatze“ der Rasse Ragdoll.

Von RND/dpa