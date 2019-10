Hannover

Ein 58 Jahre alter Fernfahrer hat am Mittwochabend auf der Autobahn 2 bei Bad Nenndorf mit seiner Sattelzugmaschine einen 63-jährigen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Trucker war gegen 19.40 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Bückethaler Knick ging aus bislang unbekannten Gründen der 63-jährige Fußgänger auf dem Beschleunigungsstreifen des Rastplatzes in Richtung Autobahn.

Polizei sucht Zeugen

Die Zugmaschine erfasste den Fußgänger. Der 63-Jährige wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Das Team eines Rettungswagens und ein Notarzt brachten den Verletzten in eine Klinik. Die Zufahrt zum Parkplatz zur Autobahn 2 musste während der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 1091888 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von tm