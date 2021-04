Hannover

Noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie lagen so viele Menschen mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen in Niedersachsen wie derzeit. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete die Lage in den Krankenhäusern in Niedersachsen dennoch als „entspannt“. Er zeigte sich auch zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Infektionszahlen. Leserinnen und Leser haben sehen das größtenteils anders.

HAZ-Leserin Elisabeth Kurpiers aus Hannover: „Welche Interessen bedient Herr Weil?“

Unser Ministerpräsident lebt anscheinend in einem Paralleluniversum. Während Experten dringend zu weiteren Maßnahmen raten, um die Pandemie zu bekämpfen, sieht er die Lage (in niedersächsischen Krankenhäusern) „entspannt“. Selbst Berichte über eine Notfallpatientin, die die Nacht auf dem Flur verbringen durfte, scheinen ihn nicht zu beeindrucken. Auch die repräsentativen Umfragen in der Bevölkerung, die verschärfte Maßnahmen fordert, halten ihn nicht von weiteren Lockerungsvorhaben ab. Da fragt man sich schon, welche Interessen Herr Weil bedient. Der Wunsch der Bevölkerung nach weitestmöglichem Schutz vor der Pandemie scheint ihm jedenfalls kein Anliegen zu sein. Beratungsresistenz plus Realitätsverleugnung ist keine gute Grundlage für Politik.Elisabeth Kurpiers, Hannover

HAZ-Leserin Petra Kunze aus Hannover: „Vertrauen ist verloren“

Ich vertraue Ihnen nicht mehr, Herr Weil. Entweder Sie sind umgeben von einem schlechten Team aus Beratern oder Sie sind mittlerweile selbst coronablind geworden. Beides könnte uns allen zu einem tödlichen Verhängnis werden – wachen Sie bitte auf!Petra Kunze, Hannover

//datawrapper.dwcdn.net/HXIDv/

HAZ-Leser Witold Franke aus Burgwedel: „Es kann einem angst und bange werden“

An einem Tag, an dem zahlreiche Ärzte, insbesondere Intensivmediziner, zum wiederholten Male Notrufe hinsichtlich der Situation in den Krankenhäusern aussenden und dramatische Appelle zum Handeln an die politisch Verantwortlichen richten, spricht der Ministerpräsident von einer „entspannten“ Lage. Das allein macht fassungslos. Unentschuldbar aber ist, wenn Herr Weil in einer Zeit, in der inzwischen jeder Grundschüler weiß, dass sich das Infektionsgeschehen erst zehn bis 14 Tage später in den Statistiken widerspiegelt, allen Ernstes mit Blick auf sinkende Zahlen vier Tage (!) nach Ostern die von Sorge und Skepsis geprägten Modellrechnungen der Virologen und Epidemiologen ersichtlich voreilig als offensichtlich unbegründet bewertet. Wenn solche Sichtweisen das Handeln der Landesregierung in der Pandemie bestimmen, kann einem nur angst und bange werden.Witold Franke, Burgwedel

Lesen Sie auch: Ärzte widersprechen Ministerpräsident Weil: Intensivstationen droht Überlastung

HAZ-Leser Heiner Behrens aus Lehrte: „Eine Ohrfeige für die Intensivpfleger“

Weil bezeichnet die Lage in Niedersachsens Krankenhäusern als „entspannt“. Dies ist eine Ohrfeige für alle Kräfte in der Intensivpflege, die über die Erschöpfung hinaus arbeiten. Er spricht sich auch gegen einen harten Lockdown aus und stellt sich damit gegen den Expertenrat der Virologen, die leider bisher immer recht hatten. Gleichzeitig liegt Niedersachsen bei der Zahl der Geimpften weit unter dem Bundesdurchschnitt und das Impfmanagement war bis vor Kurzem ein reines Desaster. Wenn der zuständige Vizepräsident der Medizinischen Hochschule ihm nicht widerspricht, verwundert das nicht. Er wurde erst vor Kurzem von der Landesregierung eingesetzt, nachdem man Herrn Tecklenburg – wie man inzwischen weiß – völlig zu unrecht entlassen hat. Hier wird der Bevölkerung wider besseres Wissen Sand in die Augen gestreut und letztlich die Rückkehr in eine gewisse Normalität verhindert.Heiner Behrens, Lehrte

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

HAZ-Leserin Almut Faye aus Hannover: „Weils Gelassenheit ist befremdlich“

Man soll ja über Corona keine Witze machen. Dass aber Ministerpräsident Weil immer noch gelassen bleibt, wenn in den auf vollen Touren laufenden Intensivstationen auch noch Wasserschäden auftreten, ist doch recht befremdlich.Almut Faye, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Timo Tussinger aus Hannover: „Wortwahl ist nicht angemessen“

Ich wundere mich ein wenig über die der HAZ nicht angemessene Wortwahl in der Überschrift. Von einem „Vollaufen“ der Intensivstationen im Zusammenhang mit Covid-19-Patienten zu sprechen halte ich für journalistisch recht fragwürdig, wenn im selben Artikel dann berichtet wird, dass 15 Prozent der Intensivpatienten dort im Zusammenhang mit Covid-19 liegen. Also nicht mal ein Sechstel hat etwas mit Corona zu tun. Der recht simple Umkehrschluss bedeutet, dass 85 Prozent der dort Liegenden Herzinfarkt-, Krebs-, Schlaganfallpatienten, Unfallopfer und so weiter sind. Ich kann Herrn Weil verstehen, wenn er gelassen bleibt, wie Sie schreiben, denn vermutlich hat er beim Sichten der Zahlen verstanden, dass man die 85 Prozent der Intensivpatienten, die offenbar die Intensivstationen blockieren und nichts mit Corona zu tun haben, nicht dadurch reduzieren wird, wenn man weiterhin den Italiener um die Ecke oder das Fitnessstudio geschlossen lässt oder Ausgangssperren verhängt, die im Lockdown ohnehin sinnfrei sind und dann noch vom Oberverwaltungsgericht kassiert werden. Ich würde es journalistisch für redlicher halten, wenn man diese Zahlen eher betonen würde, statt mit einer reißerischen Überschrift aufzumachen und diese im Artikel aufgrund der genannten Fakten ad absurdum zu führen. Man kann Herrn Weil nur beipflichten, dass er bei dieser Faktenlage nicht in evidenzlosen Aktionismus verfällt.Timo Tussinger, Hannover

Lesen Sie auch Corona: So voll sind die Intensivstationen in der Region Hannover

HAZ-Leser Thomas Wokittel aus Hannover: „Es fehlt an Pflegepersonal“

Intensivbetten gibt es wirklich viele, vielleicht auch genug. Aber es gibt kein ausreichend angestelltes Pflegefachpersonal, das alle Intensivbetten betreuen könnte. Allen Beteuerungen zum Trotz hat sich nach der ersten Welle personaltechnisch nichts getan. Die Misere wird ab und an medienwirksam von Politikern bejammert, geeignete Maßnahmen zur Entlastung der Pflegenden aber nicht mit Herzblut verfolgt. Eine Pflegepersonaluntergrenzenverordnung ist nur halbherzig ausgelegt.Thomas Wokittel, Hannover

Von HAZ