Hannover

In Niedersachsen gibt es aktuell mehrere Patienten, die unter dem Verdacht stehen, sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu haben. Von bis zu zehn Fällen sprach das Landesgesundheitsamt am Dienstag. Die Patienten werden in diesen Stunden untersucht. Das Amt rechnet damit, dass es in einigen Fällen noch heute ein Ergebnis gibt.

Ein Fallstammt aus Göttingen. Dort prüft die Universitätsmedizin, ob es sich wirklich um eine Infektion mit dem Coronavirus handelt.

Proben werden in Hannover geprüft

Niedersachsen sieht sich gut gewappnet für das Coronavirus. Seit Dienstag können Verdachtsfälle mit einer eigenen Labordiagnostik im Landesgesundheitsamt in Hannover geprüft werden. „Das erspart uns die Einsendung der Proben an die Charité und damit wertvolle Zeit“, sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) bei einem Besuch der Behörde. Bisher hatte Niedersachsen mit anderen Laboren kooperiert und Proben an das Berliner Krankenhaus Charité geschickt.

Laut Ministerium befinden sich derzeit einige Verdachtsfälle aus Niedersachsen in der Abklärung. Es sei aber noch keine bestätigte Erkrankung registriert worden, hieß es.

Mann in München ist infiziert

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland ist ein 33-Jähriger aus Bayern, der sich während einer Schulung in Deutschland bei einer Chinesin angesteckt haben soll. Er befindet sich auf der Isolierstation einer Münchner Klinik. In China und weiteren Ländern sind inzwischen mehr als 2000 Erkrankungsfälle aufgetreten. Mehr als 100 Menschen sind laut chinesischer Regierung infolge der Viruserkrankung gestorben.

Von Marco Seng