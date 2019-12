Hannover

Weil die Landesregierung bei der Einführung der Mietpreisbremse unsauber gearbeitet hat, muss sie jetzt nachbessern. Das Amtsgericht Hannover hatte in einem Urteil festgestellt, dass die Mietpreisbremse ungültig ist, weil es bei der Einführung der Regelung Verfahrensfehler gab. Nun gibt es eine große Rechtsunsicherheit. Das Ziel des Gesetzgebers, Bürger vor zu starken Mieterhöhungen zu schützen, steht zumindest vorübergehend infrage. Das Bauministerium will eine neue Mieterschutzverordnung auf den Weg bringen. Fragen und Antworten zum Thema.

Was ist die Mieterschutzverordnung?

2016 hat der Bund den Ländern erlaubt, Mieter in genau definierten Gebieten vor zu starkem Mietanstieg zu schützen. Das bekannteste Instrument ist die Mietpreisbremse. Sie gilt aber nur bei Mieterwechseln: Vermieter dürfen dann nur noch höchstens 10 Prozent mehr nehmen, als der amtliche Mietspiegel vorschreibt. Weniger bekannt ist die Kappungsgrenze, dabei profitieren von ihr viel mehr Mieter. Die normale Regel besagt, dass ein Vermieter die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 20 Prozent erhöhen darf. Die Mieterschutzverordnung in Niedersachsen legt fest, dass es in angespannten Gebieten maximal eine Mieterhöhung um 15 Prozent geben darf.

Wo galt die Mieterschutzverordnung?

In Niedersachsen hat das Land mit seiner Verordnung 19 Kommunen festgelegt. Außer Hannover und Langenhagen sind es Buxtehude und Lüneburg, Borkum, Braunschweig, Buchholz in der Nordheide, Göttingen, Leer, Norderney, Oldenburg, Osnabrück, Vechta und Wolfsburg sowie die Inselgemeinden Juist, Wangerooge, Baltrum, Langeoog und Spiekeroog.

Warum ist der Mieterschutz jetzt offen?

Das Land hat zwar die Verordnung selbst 2016 ordnungsgemäß veröffentlicht, die dazugehörige, 13-seitige Begründung aber erst 2018. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs ( BGH) vom Juli besagt, dass dies nicht sein darf: Vermieter und Mieter müssten sich über die Begründung von Anbeginn an informieren können. Genau aus diesem Grund meint das Amtsgericht Hannover, dass die Mieterschutzverordnung ungültig ist.

Niedersachsens Bauminister Olaf Lies „geht davon aus“, dass sie trotzdem weiter gilt – entscheiden könnten das nur Gerichte. Um juristische Zweifelsfragen zur Wirksamkeit der Mietpreisbremse auszuschließen, will Lies in jedem Fall eine neue Verordnung auf den Weg bringen.

Hat das Land wirklich Fehler gemacht?

Ja. Ministeriumssprecher Gunars Reichenbachs räumte am Freitag gegenüber Journalisten ein, man habe seit dem BGH-Urteil im Juli von der Fragwürdigkeit der Regelung gewusst, zugleich aber gehofft, dass es keiner merkt. Man beginne nun, Daten für eine neue Verordnung zu sammeln. Das werde etwa bis Sommer 2020 dauern.

Was heißt das für Mieter?

Wenn sie auf Einhaltung der Mietpreisbremse oder der besonderen Kappungsgrenze klagen, erhöht sich ihr Risiko, zu verlieren. Das Land haftet nicht. Sechs Bundesländer hatten ähnliche Probleme. Vereinzelt haben dort Mieter gegen das Land wegen schlechter Amtsführung geklagt – und verloren.

Der Mieterbund weist darauf hin, dass mit der Verordnung nicht nur die Mietpreisbremse hinfällig ist, sondern auch die bisherige Regelung zur Begrenzung von Mieterhöhungen. In Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, unter anderem Hannover und Langenhagen, durfte die Miete wegen der Landesverordnung alle drei Jahre nur um 15 statt um 20 Prozent angehoben werden. „Im Prinzip können Vermieter von der nächsten Woche an die Mieten hier wieder um 20 Prozent erhöhen“, sagt Mieterbund-Prokurist Reinold von Thadden.

Was sagen die Verbände?

Während der Mieterbund empört darüber ist, dass das Land Mieter nicht ausreichend schützt, gibt sich der Eigentümerverein Haus & Grund in Hannover eher gelassen. „Wir halten die Mietpreisbremse für überflüssig“, sagt der Vorsitzende Rainer Beckmann: „Sie fabriziert das Gegenteil von dem, wofür sie gedacht ist, weil sie Investitionen in den Wohnungsbau hemmt.“

