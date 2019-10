Hannover

Nach der Insolvenz des Reiseveranstalters Thomas Cook beklagen zahlreiche Hotels in Norddeutschland Ausfälle in Millionenhöhe. In Niedersachsen seien mindestens zwei Hotels an der Nordseeküste in Ostfriesland und im Harz betroffen, sagte Renate Mitulla vom Hotelverband Dehoga in Niedersachsen der HAZ. In Mecklenburg-Vorpommern sitzen offenbar mehr als 100 Häuser auf unbezahlten Rechnungen für Leistungen aus den Monaten Juli bis September. Immerhin sind nach Angaben von Thomas Cook die meisten im Ausland gestrandeten Feriengäste zurückgeholt. Von anfangs 140.000 Urlaubern, die mit den deutschen Cook-Tochtergesellschaften unterwegs waren, seien es zur Wochenmitte nur noch 11.500 gewesen, sagte eine Sprecherin. Die meisten kehrten an diesem Wochenende zurück.

Hotels an Küste und Harz fehlen je 60.000 Euro

Offenbar sind Niedersächsische Hotels noch glimpflich bei der Pleite des weltweit zweitgrößten Reiseveranstalters weggekommen. „Wir sind eher Tui-Land“, sagt Dehoga-Geschäftsführerin Mitulla. Die Ausfälle der beiden betroffenen Hotels beliefen sich auf etwa 60.000 Euro. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Schaden größer. Einzelne Hotels hätten bis zu 100.000 Euro Außenstände, heißt es dort beim Dehoga. Allein auf Usedom summierten sich die nicht bezahlten Rechnungen auf mehr als eine Million Euro.

„Oft kommt das Geld erst sechs Wochen nach dem Urlaub in den Hotels an“: Dehoga-Managerin Renate Mitulla kritisiert das Zahlungsverhalten der Reiseveranstalter. Quelle: Dehoga

Einem Bericht des NDR zufolge fürchtet die Branche Entlassungen und Betriebsstilllegungen. Einem Betreiber von zwei kleinen Hotels auf Rügen fehle ein fünfstelliger Betrag durch die Thomas-Cook-Pleite. Er brauche die Summe als sogenanntes Wintergeld, um Löhne zu zahlen, Kredite zu bedienen und Investitionen zu tätigen.

Dehoga : Geld muss früher fließen

In Hannover fordert Dehoga-Managerin Mitulla, dass Reiseveranstalter bereits Teile der Anzahlung an die Hotels abgeben, sobald der Kunde sie bezahlt habe – in der Regel viele Monate vor Urlaubsbeginn. „Die Hotels haben schließlich auch Kosten, mit denen sie kalkulieren müssen“, sagt Mitulla. Spätestens bei der Anreise der Gäste müsse der Veranstalter aber den vollen Preis an die Hotels bezahlen – dann komme es im Falle der Insolvenz nicht zu derart hohen Ausfällen. Aktuell ließen sich die Veranstalter gern Zeit. „Oft kommt das Geld erst sechs Wochen nach dem Urlaub in den Hotels an“, kritisiert Mitulla.

100 Millionen Euro Schaden auf Mallorca

International ziehen Hotels nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook eine verheerende Bilanz. Allein der griechische Hotelverband rechnet mit Kosten von rund 500 Millionen Euro. Spanien geht von mindestens 200 Millionen Euro aus, davon allein 100 Millionen Euro auf Mallorca.

100 Millionen Euro Schaden allein auf Mallorca: Touristen sonnen sich am Strand von El Arenal in Palma auf der Balearen-Insel Mallorca. Quelle: Clara Margais/dpa

Zu nicht beglichenen Rechnungen kämen fehlende Urlauber – denn viele Gäste reisen im Oktober gar nicht mehr an. In der Türkei würden manche Unterkünfte wegen der Pleite in jedem Fall früher schließen als geplant, heißt es seitens des dortigen Hotelverbandes.

