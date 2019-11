Die schönsten Weihnachtsmärkte in Niedersachsen 2019

​Nur der Schnee fehlt noch zur passenden Atmosphäre. Viele Weihnachtsmärkte in Niedersachsen versprühen aber schon jetzt einen unvergleichbaren Charme. Wir geben eine Übersicht, wohin sich ein Ausflug im Land lohnen könnte.

Weihnachtsmärkte in Hannover

In Hannover gibt es gleich mehrere große Weihnachtsmärkte: den Weihnachtsmarkt in der Altstadt mit dem finnischen Weihnachtsdorf; den Weihnachtsmarkt am Hauotbahnhof und die Weihnachtspyramide am Kröpcke sowie den Weihnachtsmarkt an der Lister Meile. Zudem gibt es zahlreiche kleinere Märkte in den Stadtteilen. Hier finden Sie alle Termine der Weihnachtsmärkte in Hannover und Region.

Der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt zieht jährlich mehr als eine Million Besucher an. Quelle: Dröse

Weihnachtsmarkt in der Altstadt: An den etwa 130 Buden kommt jeder auf seine Kosten. Einer der Höhepunkte ist das „finnische Weihnachtsdorf “ auf dem Ballhofplatz. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den „Wunschbrunnenwald“ mit 50 Tannen. Auf dem Hanns-Lilje-Platz findet jeweils von Sonntag bis Donnerstag ab 16 bzw. 17 bis 20 Uhr ein Bühnenprogramm statt. So hat es 2018 auf dem Weihnachtsmarkt geschmeckt. Öffnungszeiten : bis Sonntag, 22. Dezember 2019, immer von 11 bis 21 Uhr.

Öffnungszeiten : bis Montag, 30. Dezember 2019, von 11 bis 21 Uhr. Am Dienstag, 24. Dezember, von 11 bis 14 Uhr.

Öffnungszeiten : bis Montag, 23. Dezember 2019, täglich von 10 bis 21 Uhr. Am Dienstag, 24. Dezember 2019, hat die Pyramide von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. Dezember, werden Besucher von 12 bis 19 Uhr bedient, an Silvester, 31. Dezember, von 10 bis 16 Uhr. Von Donnerstag, 2. Januar, bis Sonnabend, 4. Januar 2020, ist sie von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Braunschweig

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt ist nicht nur einer der schönsten und größten Niedersachsens, er hat auch eine lange Geschichte, die angeblich bis in das Jahr 1505 zurückreicht. Heute gibt es über 150 Stände auf den Plätzen rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode. Dort finden Besucher unter anderem typische Braunschweiger Gerichte wie Braunkohl oder Mumme Glühwein. Highlight abseits des Trubels sind vier überdachte Flöße im illuminierten Burggraben, der heute kein Wasser mehr führt. Für Kinder gibt es eine Weihnachtswerkstatt zum Basteln und Keksebacken. Der beste Blick auf den Braunschweiger Weihnachtsmarkt bietet sich von oben. Bei der Stadtführung „Blick vom Rathausturm“ können Besucher von der Plattform des Turms auf 61 Meter Höhe die tausenden Lichter und das Treiben auf dem Marktplatz beobachten.

Öffnungszeiten: Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt rund um den Dom und den Platz der Deutschen Einheit ist bis zum 29. Dezember (außer 24. und 25.12) montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr geöffnet (sonntags und feiertags von 11 bis 21 Uhr).

Weihnachtsmarkt und Weihnachtswald in Goslar

Der Weihnachtsmarkt inmitten der verträumten Kulisse der historischen Altstadt ist über die Grenzen Niedersachsens beliebt und bekannt. Von der Fassade des Marktplatzes eingerahmt, laden 80 urige Holzhütten die Besucher zum Bummeln und Genießen ein. Das Highlight liegt aber eher nebenan auf dem Schuhhof, wo die Stadt 60 große beleuchtete Nadelbäume zu einem märchenhaften Weihnachtswald aufgestellt hat. Angeblich wurde das Konzept hier erfunden und findet jährlich viele Nachahmer in ganz Deutschland. Kulinarisch verspricht die Stadt in diesem Jahr viele neue Stände mit anderem Sortiment. Wer möchte, kann an die Visite in Goslar auch noch einen Besuch im Bergwerk Rammelsberg anschließen, das am dritten Adventswochenende außergewöhnliche Führungen bei Kerzenschein und mit originellem Weihnachtsmarkt auf dem Programm hat (Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet).

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt in Goslar ist bis 30. Dezember montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet (sonntags 11 bis 20 Uhr). Der Weihnachtswald ist bis 22 Uhr geöffnet. Abweichende Öffnungszeiten gelten am 24.12 von 11 bis 14 Uhr, 25. und 26.12 von 12 bis 19 Uh, 30.12. von 10 bis 18 Uhr.

Winterwelt auf Schloss Bückeburg

Ein besonders prunkvoller Weihnachtsmarkt wartet auf Besucher der Winterwelt auf Schloss Bückeburg. Bereits zum 18. Mal veranstaltet der Hausherr Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe das Spektakel mit nach eigenen Angaben 500 Tannenbäumen, 1000 Meter Girlanden und 100.000 Lichtern. Rund 220 Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Produkte vor der märchenhaften Kulisse. Elf Tage lang gibt es auf dem Schlossgelände unter anderem ein Winter-Reitkunstprogramm der Bückeburger Hofreitschule, eine Wasserlichtershow und einen angelegten Winterwald mit kleinen Holzhütten. Trotz des nicht ganz günstigen Eintrittspreises von 15 Euro pro Tag (Kinder bis einschließlich 15 Jahre sind frei) ist der Weihnachtsmarkt mit 60.000 Besuchern ein beliebtes Ausflugsziel. Rund um die Marktzeit lockt zudem ein großes Kulturangebot mit einer Lesung mit Alexandra Kamp (3. Dezember um 15.30 Uhr) oder Annette Frier (7. Dezember um 16.15 Uhr).

Öffungszeiten: Die Bückeburger Weihnachtswelt ist bis 8. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet (am letzten Tag bis 18 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr). Die Tageskarte kostet 15 Euro, eine Zweitageskarte 21 Euro. Eine sogenannte Late-Night-Shopping-Karte gibt es ab 16 Uhr für 11 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre sind frei. Die Veranstalter bieten eine kostenlose Konderbetreuung im Mitmachzirkus am Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr an.

Winterwelt in der Autostadt Wolfsburg

Die Autostadt in Wolfsburg hat sich wieder in ihr Winterkleid gehüllt: Die vier Schornsteine von Volkswagen sind als als Adventskerzen beleuchtetet. Herausragend ist die 6.000 Quadratmeter große Eislauffläche, über die in diesem Jahr auch erstmals der kleine grüne Drache Tabaluga flitzt. Zweimal täglich erzählt er in den jeweils 30-minütigen Shows von seinen Abenteuern.

Öffungszeiten: Die Winterwelt der Autostadt in Wolfsburg ist bis zum 5. Januar täglich (außer am 24. Dezember und 31. Januar) täglich geöffnet. Erwachsene zahlen 20 Euro (ermäßigt: 16 Euro), Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahre zahlen 8 Euro. Der Familienpreis für zwei Erwachsene inklusive Kindern kostet 47 Euro. Ein Abendticket ab 16 Uhr gibt es für 10 Euro.

Weihnachtsmarkt in Göttingen

Zentral in der Göttinger Altstadt gelegen erstreckt sich zwischen dem alten Rathaus, der Johanniskirche und dem Brunnen mit dem Gänseliesel der Göttinger Weihnachtsmarkt. Klangvoll werden hier die Besucher empfangen: Zum Weihnachtsmarkt gibt es zahlreiche Konzerte.

Öffungszeiten: Der Göttinger Weihnachtsmarkt schließt am 29. Dezember. Bis dahin kann er montags bis sonnabends von 10 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr besucht werden. Am Heiligabend und an den Feiertagen ist er geschlossen.

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Hameln

Rund um die Marktkirche und das Hochzeitshaus haben sich 70 Hütten und Stände in der Hamelner Innenstadt ausgebreitet. Sie versprühen mit leckerem Duft nach allerhand Köstlichkeiten vorweihnachtliche Freude - und die leuchtenden Fassaden der angestrahlten Gebäude können dies noch steigern.

Öffungszeiten: Der Weihnachtsmarkt in Hameln ist bis zum 30. Dezember montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Vom 24. bis zum 26. Dezember bleibt der Markt geschlossen.

Lichterparade und Weihnachtszauber in Celle

Celle trägt wohl nicht umsonst den Titel der „ Best Christmas City 2018“ in der Kategorie 20.000 bis 100.000 Einwohner. In der pittoresken Altstadt mit ihren dutzenden Fachwerkhäusern erwartet die Besucher in diesem Jahr nicht nur ein traditioneller Weihnachtsmarkt. Vor dem Celler Schloss baut die Stadt zum ersten Mal eine über 350 Quadratmeter große Eisbahn zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf. Am ersten Adventswochenende wird die Altstadt bei der Lichterparade zudem zur Bühne für zauberhafte Wesen, die in leuchtenden Kostümen durch die Straßen ziehen (Samstag 18 Uhr, Sonntag 17 Uhr, ab Bomann-Museum/Kalandgasse). Zudem gibt es in Celle an den Adventswochenenden wechselnde kleine Märkte im alten Posthof.

Öffungszeiten: Der ist bis zum 29. Dezember sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags öffnet der Markt für eine Stunde länger von 11 bis 21 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen (25.12. und 26.12.) öffnet der Markt zudem von 12 bis 20 Uhr. Der Winterzauber mit Eisbahn vor dem Schloss hat bis zum 12. Januar (außer Heiligabend) folgende Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 12 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr. Besucher können auf dem Schützenplatz kostenfrei parken.

Weihnachtsstadt in Lüneburg

Lüneburg hat nicht einen schönen Weihnachtsmarkt sondern gleich neun anzubieten. Vom klassischen Markt vor dem prächtigen Rathaus über den stimmungsvollen Markt am Alten Kran im historischen Wasserviertel bis hin zu kleineren Märkten in weihnachtlich gestalteten Innenhöfen. Highlight ist allerdings der historische Christmarkt am 7. und 8. Dezember (Samstag von 12 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr): Vor der Renaissance-Kulisse rund um die St. Michaeliskirche bieten Händler Strohsterne, Töpferwaren und heiße Fliederbeersuppe an. Die über alte Hansestadt punktet zudem mit „ Lüneburg leuchtet“: Festliche Illuminationen setzen die historischen Giebel und Gebäude in der Weihnachtszeit in Szene.

Öffungszeiten: Der große Weihnachtsmarkt in Lüneburg am Marktplatz ist bis zum 23. Dezember werktags von 10 bis Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt am Alten Kran hat folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags 12 bis 21 Uhr und am Wochenende von 11 bis 21 Uhr). Alle weiteren Öffnungszeiten der kleineren Märkte finden Sie hier.

Engelkemarkt in Emden am Hafen

Weihnachtsmarkt Emden. Foto: Emden Marketing & Tourismus GmbH Quelle: Emden Marketing & Tourismus GmbH

Wer das maritime Flair Niedersachsens erleben möchte und den etwas weiteren Weg nicht scheut, liegt mit dem Emder Engelkemarkt richtig. Den Namen verdankt er der Figur des goldenen Jungfrauenadlers über der Stadtmauer im Emder Stadtwappen – von den Emdern „Engelke up de Muer“ genannt. Vor der malerischen Kulisse des Rathauses der Hafenstadt liegt das gemütliche Weihnachtsdorf, das in diesem Jahr näher an den Hafen gerückt ist. Highlight sind dort die festlich beleuchteten Museumsschiffe und Traditionssegler im alten Binnenhafen. Es gibt Programm auf drei Schiffen: dem Heringslogger, der MS Groningerland und der Tjalk. Als Geheimtipp gilt der frisch geräucherte Aal an Bord des Heringsloggers. Für den Stadtverkehr hat sich Emden etwas Besonderes ausgedacht: Wer für zwei Euro an der Tourist-Info am Bahnhof oder in der Stadt eine Weihnachtsmütze kauft, kann damit kostenlos fahren – der Erlös wird zudem an die Tafel gespendet.

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt in Emden ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Erneut öffnet der Markt ab dem 27. bis zum 31. Dezember (am letzten Tag bis ca. 16 Uhr).

Zauberhaftes Aurich

Neben der liebevollen Gestaltung der Winterwelt auf dem Marktplatz verspricht der Auricher Weihnachtszauber viele kulinarische Genüssen. Sein Aushängeschild ist nicht zu übersehen: Der Auricher Weihnachtszauber schmückt sich damit, das größte Knusperhaus Deutschlands ansässig zu haben. 2011 stand die gewaltige Markthalle mit einer Fläche von 900 Quadratmetern erstmals auf dem Weihnachtsmarkt in Aurich. Von außen bietet sie einen beachtlichen Anblick – und im Inneren Knuspriges und Köstliches. Ihrer Wirkung ist sich der Veranstalter bewusst: Im Internet auf bietet die sogenannte „Knuspercam“ einen Blick auf das Zelt. Niederlassen können sich die Gäste in fünf riesigen Holzfässern aus Finnland. Darin können Besucher in netter Runde bei einem Getränk zusammensitzen. Auf dem mit Holzspänen ausgelegten Bereich sorgen Feuerkörbe für angenehme Wärme und eine gemütliche Atmosphäre.

Öffnungszeiten: Der Auricher Weihnachtszauber hat bis zum 30. Dezember geöffnet. Solange können Besucher montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr zwischen den Ständen umherschlendern. Die Gastronomie auf dem Markt hat donnerstags bis sonnabends bis 21 Uhr geöffnet. Achtung: Am 24. und 25.12. ist der Markt geschlossen.

Weihnachtsmarkt Carolinensiel

Glühwein, Grog, Fischbrötchen und frisch gebackene Prüllkers (Hefeküchlein mit Rum) locken zum Wintermarkt im Nordseebad Carolinensiel. Sollte in Carolinensiel mal "der Baum brennen", steht der zum Glück sicher auf dem Wasser. Der schwimmende Weihnachtsbaum leuchtet auf dem Wasser im Museumshafen und sorgt für eine festliche Stimmung.

Offnungszeiten: Der Wintermarkt Carolinensiel im Museumshafen ist bis 3. Januar jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet (donnertags und freitag von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr). Vom 23. Dezember bis zum 3. Januar 2020 gelten abweichende Öffnungszeiten.

Historischer Weihnachtmarkt Osnabrück

Zwischen Rathaus, Dom, Marien- und Johanniskirche sind die Stände auf dem Historischen Weihnachtsmarkt Osnabrück zu finden. Neben einer Vielzahl von kulinarischen Genüssen gibt es dort vor allem Artikel aus dem Kunsthandwerk . Die Suche nach Weihnachtsgeschenken und handgemachter Dekoration für das eigene Heim könnte für viele Besucher im Winterdorf am Amtsgericht enden. Dort stellen Kunsthandwerker ihre vielfältigen Waren aus. Als Höhepunkte gelten unter anderem die Schlittschuhbahn auf dem Ledenhof.

Öffnungszeiten: Leckereien und Handwerksgut sind auf dem Weihnachtsmarkt Osnabrück noch bis zum 22. Dezember zu finden. Montags bis sonntags ist der Markt von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsmarkt Oldenburg

125 liebevoll geschmückte Hütten am Rathaus und auf dem Schlossplatz bilden den Weihnachtsmarkt Oldenburg. Dort gibt es neben Weihnachtsschmuck, Spielzeug aus Holz und Blech, handgefertigten, duftenden Kerzen, Töpfer- und Korbwaren natürlich auch viele weihnachtliche Leckereien. Die Weihnachtszeit ist auch hier eine Zeit der Tradition und der Besinnung. Auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt bringt daher täglich eine Lesung für kleine Besucher ab fünf Jahren - jeweils um 16.30 Uhr und 17 Uhr.

Öffnungszeiten: Der Oldenburger Weihnachtsmarkt hat bis zum 22. Dezember freitags bis sonnabends von 11 bis 21.30 Uhr, sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. An den beiden ersten Sonnabenden im Dezember (7.12. und 14.12.) gibt es eine lange Einkaufsnacht, der Markt hat bis 22 Uhr geöffnet. Weitere Infos finden Sie hier.

Von Sebastian Stein und Nils Oehlschläger