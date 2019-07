Osnabrück

Das Landgericht Osnabrück hat einen Mann aus dem Emsland wegen Drogenhandels in großem Stil zu 17 Jahren Haft verurteilt. Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung“ am Dienstag in ihrer Onlineausgabe berichtete, hatte die Staatsanwaltschaft zuvor 22 Jahre Haft gefordert.

Kokain aus Kolumbien

Der 52-jährige frühere Geschäftsführer eines Fleischbetriebes im emsländischen Werlte hat nach Überzeugung des Gerichts vom Hümmling aus die Einfuhr von Kokain aus Kolumbien und Marihuana aus Spanien im Gesamtwert von rund fünf Millionen Euro organisiert. Der Mann war im Dezember 2017 festgenommen worden.

Flugzeug beschlagnahmt

Gegen den Emsländer war monatelang verdeckt ermittelt worden, nachdem im März 2017 ein Seecontainer in Bremerhaven abgefangen worden war. Als die Ermittler kurz vor Weihnachten sein Anwesen im Emsland durchsuchten, beschlagnahmten sie unter anderem ein Kleinflugzeug, ein teures Motorrad und Schmuck im Wert von 100.000 Euro.

Von Karl Doeleke