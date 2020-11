Erzieherinnen fordern mehr Unterstützung von der Landesregierung

Hannover

Diesmal war er zu hören, der Minister. Verdi hat am Mittwochabend die zweite Online-Tagung mit Erzieherinnen und Erziehern und Niedersachsens Kultusminister Grand Hendrik Tonne ( SPD) organisiert. Konnte bei der Premiere im Juli der Minister zwar die anderen Teilnehmenden hören, diese allerdings ihn nicht, so lief zumindest technisch am Mittwoch alles zur vollen Zufriedenheit der virtuellen Tagungsgäste.

Mehr Personal, mehr Geld, mehr Zeit

Eine Stunde nahm sich Tonne Zeit, um mit den Erzieherinnen und Erziehern über die Situation in den Kitas und Krippen zu sprechen. Diese nutzen die 60 Minuten zu mehreren Appellen an die Landesregierung. „Wir stehen jetzt trotz Corona unseren Mann und unsere Frau und machen gute Arbeit“, sagte Verdi-Vertrauensleutesprecherin Anke Jonas-Kroner und fügte an: „Wenn Sie möchten, dass jedes Kind in diesem Land gute Bildungschancen hat, brauchen wir mehr Personal, eine dritte Kraft und mehr Geld für den Kita-Bereich.“

Weitere Kolleginnen forderten am Mittwoch, dass mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Kinder gesichert werde sowie eine gesetzliche Verankerung für mehr Verfügungszeit zur Nach- und Vorbereitung der Betreuung.

Minister Tonne bleibt vage

Tonne versprach, die Situation weiter schrittweise verbessern zu wollen, schränkte aber gleichzeitig ein, dass er kein Enddatum für den Fachkräftemangel versprechen könne. Schuld daran seien ein deutlicher Anstieg von Plätzen und Betreuungszeiten pro Tag, die Pandemie sowie finanzielle Unsicherheit. „Wenn wir die Zusicherung von Bund haben, dass stetig Geld für den Bildungsbereich fließt, werden wir das über gesetzliche Mindestabsicherung gewährleisten“, sagte der Minister.

Vielen der Teilnehmenden, die über einen Chat die Möglichkeit hatten, sich während der Tagung mit Nachrichten an den Minister zu wenden, reichte das nicht. „Ich bin besorgt, ob wir in Zukunft Kolleginnen in diesem Fachbereich halten können. Viele steigen aus dieser sehr anspruchsvollen Arbeit wieder aus“, schrieb eine Teilnehmerin im Chat. „Ich kenne auch immer mehr Kolleginnen, die sich beruflich vom Kita-Bereich verabschieden“, teilte eine andere mit.

„Pädagogische Arbeit, keine Aufbewahrung“

Auch die Situationen in den Kitas während der Pandemie wurde gleich mehrmals thematisiert. „Die Kitas sollen laufen, auch in der Pandemie, das tun sie“, sagte Erzieherin Andrea Jeschke aus Lehrte. „Wir wollen aber pädagogische Arbeit machen, keine Aufbewahrung.“ Wegen des enormen Personalmangels sei das schwierig.

Angesichts der Pandemie fühlen sich einige Erzieherinnen und Erzieher zudem offenbar hinter den Beschäftigten an Schulen zurückgesetzt. Viele beklagten Mittwoch einen mangelnden Gesundheitsschutz in den Einrichtungen. „Durch die Coronakrise ist mir klar geworden, welchen gesellschaftlichen Wert wir darstellen. Wir kommen an letzter Stelle“, schrieb etwa ein Teilnehmer im Chat.

Kitas sind keine „Superspreader“

„Ich kann die Beunruhigung und Angst verstehen“, sagte Tonne. Er betonte, dass auch in den Kitas das Personal getestet werde und weder Schulen noch Kitas „Superspreader-Events“ seien. Im Gegenteil: Man habe festgestellt, dass jüngere Menschen deutlich geringer betroffen seien.

Das Corona-Risiko sei offenbar an Grundschulen geringer als an der Sekundarstufe ein und in der Kita geringer als in der Grundschule, sagte der Minister. In mehr als 50 Prozent der Fälle von Corona-Ausbrüchen in Kitas hätten Erzieher das Virus in die Einrichtung getragen.

